يوم تاريخي في لندن: أرسنال يتوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 2004

تُوِّج نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26. وحقق النادي اللندني لقبه الرابع عشر في تاريخه مساء الثلاثاء، دون أن يلعب، بعد تعادل حامل اللقب ووصيفه مانشستر سيتي خارج أرضه مع بورنموث بنتيجة 1-1. وبهذه النتيجة، يتصدر أرسنال جدول الترتيب بفارق مريح لا يُمكن تجاوزه، مع تبقي جولة واحدة فقط على نهاية الموسم.

هذا الفوز الحالي يقطع فترة جفاف طويلة استمرت 22 عامًا، منذ البطولة التاريخية لأرسين فينغر وموسم "الذين لا يقهرون" في 2003/04.

بالنسبة للمدرب ميكل أرتيتا، מדובר بإنجاز كبير وبأول لقب دوري في مسيرته التدريبية. الإسباني، الذي تولى المسؤولية في ديسمبر 2019 خلفاً لأوناي إيمري، أعاد بناء الفريق وقاده إلى ثلاثة مراكز وصافة متتالية في السنوات الأخيرة، قبل أن يكسر السقف الزجاجي هذا الموسم.

آرسنال سيرفع الكأس الرسمية يوم الأحد القادم، بعد مباراته الختامية ضد كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك.

البيانات التي تقف وراء موسم الفوز بالبطولة تروي قصة آلة دفاعية وتكتيكية مشحمة. أرسنال استقبل هذا الموسم 26 هدفًا فقط في الدوري (على الأقل 6 أقل من أي فريق آخر)، وحقق معدل أهداف متوقعة ضده (xG against) بلغ 0.74 هدف فقط في كل مباراة – وهو رابع أفضل رقم في تاريخ الدوري منذ بدء جمع البيانات.

حارس المرمى دافيد رايا قدم موسمًا رائعًا مع 19 مباراة دون أن تهتز شباكه، وأعاد بذلك معادلة الرقم القياسي للنادي الذي حققه ديفيد سيمَن في موسمي 98/99 و93/94. ثنائي قلب الدفاع، ويليام ساليبا وغابرييل ماغالييس، لعبا معًا في 26 مباراة، فازا في 17 منها وحافظا على نظافة شباكهما في 15 مواجهة. أرسنال قطع مسافة أطول من منافسيه في 35 من أصل 37 مباراة بالدوري التي لُعبت حتى الآن.

إلى جانب الدفاع، كان السلاح الأكثر فتكًا لبطل الدوري الجديد هو الكرات الثابتة. أرسنال سجل هذا الموسم 28 هدفًا، من بينها ما لا يقل عن 18 هدفًا جاءت مباشرةً من ركلات ركنية – وهو رقم قياسي تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم واحد.

في الجانب الهجومي، المهاجم الجديد فيكتور جيوقيريس قدّم موسماً أول ناجحاً مع 21 هدفاً في جميع المسابقات و14 هدفاً في الدوري، وبذلك أصبح أول لاعب منذ أليكسيس سانشيز يسجل أكثر من 20 هدفاً في موسمه الأول مع النادي. أرسنال أظهر هذا الموسم هيمنة كاملة في جدول الترتيب وقضى ما لا يقل عن 238 يوماً في المركز الأول.

الآن، تتجه أنظار أرسنال نحو نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان في 30 مايو، حيث سيحاول أرتيتا تحقيق ثنائية تاريخية.