"مؤيد لترامب " || رحيل مصارع الـWWE الأسطوري هالك هوجان

قد يعجبك أيضًا -

توفي المصارع الأسطوري في اتحاد المصارعة العالمي (WWE) هالك هوجان اليوم (الخميس) عن عمر يناهز 71 عاما. وأفادت الفرق الطبية أن هوجان أصيب بسكتة قلبية في منزله في كليرووتر بولاية فلوريدا.

تيري جين بوليا، المعروف باسمه الفني هولك هوغان، كان عضوًا في قاعة مشاهير الـWWE. بدأ مسيرته المهنية في عام 1977 ويعتبر واحدًا من أعظم المصارعين في كل العصور وإحدى أكثر الشخصيات شهرة في عالم المصارعة.

بالإضافة إلى مسيرته المهنية الواسعة والمهمة، ظهر بوليا في العام الماضي في العديد من التجمعات الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.