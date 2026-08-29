سباق 2028 يبدأ مبكرًا.. اسم بارز من إدارة ترامب يدرس الترشح للرئاسة

كشفت شبكة "إن بي سي" الأميركية أن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أبلغ مقربين منه أنه يدرس إمكانية الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في انتخابات عام 2028، وفق ما نقلته عن مصادر مطلعة على محادثات جرت خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب التقرير، ناقش هيغسيث وزوجته جنيفر فكرة خوض السباق الرئاسي خلال محادثات خاصة، وسط اعتقاد بأن لديه بعض الصفات التي ساعدت الرئيس دونالد ترامب على حشد قاعدة شعبية واسعة داخل حركة «ماغا».

وأشارت المصادر إلى أن هيغسيث وزوجته يعتقدان أن قاعدة الناخبين المحافظة تقدر مواقفه الحادة، واستعداده لخوض المواجهات السياسية، إلى جانب مواقفه المحافظة في القضايا الاجتماعية والثقافية.

زيارة إلى أيوا تثير التكهنات

وتزايدت التكهنات في واشنطن بشأن الطموحات السياسية لهيغسيث خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد زيارته ولاية أيوا للمشاركة في دعم حملة عضو الكونغرس الجمهوري زاك نان.

وتحظى أيوا بأهمية خاصة في السباق الرئاسي الأميركي، باعتبارها تاريخيًا من الولايات المبكرة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ما جعل الزيارة محط اهتمام الاستراتيجيين والمراقبين السياسيين.

البنتاغون وهيغسيث ينفيان

في المقابل، رفضت وزارة الدفاع الأميركية التقرير بشكل قاطع، وقال متحدث باسم الوزارة لشبكة «إن بي سي» إن هيغسيث «لا يترشح للرئاسة»، مؤكدًا أن أولويته الأساسية هي قيادة وزارة الدفاع، ووصف أي تكهنات أخرى بأنها «سخيفة».

كما سارع هيغسيث نفسه إلى نفي التقرير عبر حسابه على منصة "إكس"، وكتب أن ما ورد فيه «كذب بنسبة 100%»، مضيفًا أن الوزارة أبلغت الشبكة بذلك، لكنها اختارت، بحسب قوله، نشر معلومات غير صحيحة استنادًا إلى «مصادر مجهولة».

وأكد هيغسيث أن تركيزه الحالي ينصب على منصبه في وزارة الحرب الأميركية، في وقت لا تزال فيه التكهنات بشأن السباق الرئاسي لعام 2028 في مراحلها المبكرة.