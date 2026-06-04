أفادت تقارير إعلامية مغربية بأن اللاعب المغربي زكريا الواحدي لم يتمكن من السفر مع بعثة منتخب منتخب المغرب لكرة القدم إلى الولايات المتحدة، حيث تم إنزاله من الطائرة قبيل إقلاعها بدقائق، في حادثة أثارت تساؤلات واسعة حول أسباب غيابه المفاجئ.

وذكرت تقارير نقلها موقع “هسبريس” أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً كان قد صعد بالفعل إلى الطائرة، قبل أن يُطلب منه مغادرتها دون توضيح رسمي من الجهات المعنية.

وتباينت الروايات حول سبب عدم سفره، إذ أشارت بعض المصادر إلى وجود إشكال إداري مرتبط بالتأشيرة، بينما نفت مصادر أخرى ذلك، مؤكدة أن اللاعب كان قد واجه صعوبات سابقة في الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

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وأضافت التقارير أن محاولات جارية لحل الملف بشكل عاجل، في ظل عدم صدور بيان رسمي من الاتحاد المغربي لكرة القدم حتى الآن يوضح ملابسات الواقعة.