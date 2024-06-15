فيروس يهدد مصير مباراة المنتخب الفرنسي الافتتاحية في يورو -2024

هذا الفيروس أصيب به عدد من لاعبي المنتخب الفرنسي قبل اللعبة الافتتاحية غدا الاثنين

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المنتخب الفرنسي مع ماكرون 3 يونيو 2024، قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024.
المنتخب الفرنسي مع ماكرون 3 يونيو 2024، قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024.Sarah Meyssonnier/Pool Photo via AP

أجرى المنتخب الفرنسي تدريباتها لمباراته الافتتاحية في مباريات "يورو 2024" الاثنين أمام النمسا، لكن الاستعدادات والتدريبات لم تمر بسلاسلة وسهولة. ووفقا للتقارير السبت من المعسكر الفرنسي، فإن فيروسا هاجم بعض اللاعبين وطاقم التدريب، حيث أبلغ قسم من اللاعبين عن شعورهم بالبرد، في حين أبلغ آخرون عن أوجاع برأسهم.

Sarah Meyssonnier/Pool Photo via AP
لاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، في الوسط، يلفت الانتباه وهو محاط بالمدرب الرئيسي ديدييه ديشامب، على اليسار، ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، في مركز تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم في كليرفونتين، غرب باريس، الاثنين، 3 يونيو 2024 من بطولة أمم أوروبا 2024.Sarah Meyssonnier/Pool Photo via AP

ووفقا لوسائل إعلامية فرنسية، من اللاعبين الذين شعروا بالتعب أكثر من الآخرين هو كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ، الذي بقي بغرفته مع وصول الفرنسيين الى ألمانيا. لكن مع ذلك من المتوقع أن يكون قادرا على خوض المباراة الافتتاحية مثل عثمان ديمبيلي الذي شعر هو أيضا بالتعب. أيضا المدرب ديدييه ديشان من بين الذين شعروا بالتعب، لكن مرر التدريبات بصورة اعتيادية، بعد تلقيه العلاج الطبي.

حاليا لا يظهر المنتخب الفرنسي أية ضغوطات أو تأثر من التطورات، إلا أن الطاقم الطبي لفرنسا يعمل بهذه المرحلة مع ساعات إضافية.

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