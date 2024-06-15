فيروس يهدد مصير مباراة المنتخب الفرنسي الافتتاحية في يورو -2024
هذا الفيروس أصيب به عدد من لاعبي المنتخب الفرنسي قبل اللعبة الافتتاحية غدا الاثنين
أجرى المنتخب الفرنسي تدريباتها لمباراته الافتتاحية في مباريات "يورو 2024" الاثنين أمام النمسا، لكن الاستعدادات والتدريبات لم تمر بسلاسلة وسهولة. ووفقا للتقارير السبت من المعسكر الفرنسي، فإن فيروسا هاجم بعض اللاعبين وطاقم التدريب، حيث أبلغ قسم من اللاعبين عن شعورهم بالبرد، في حين أبلغ آخرون عن أوجاع برأسهم.
ووفقا لوسائل إعلامية فرنسية، من اللاعبين الذين شعروا بالتعب أكثر من الآخرين هو كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ، الذي بقي بغرفته مع وصول الفرنسيين الى ألمانيا. لكن مع ذلك من المتوقع أن يكون قادرا على خوض المباراة الافتتاحية مثل عثمان ديمبيلي الذي شعر هو أيضا بالتعب. أيضا المدرب ديدييه ديشان من بين الذين شعروا بالتعب، لكن مرر التدريبات بصورة اعتيادية، بعد تلقيه العلاج الطبي.
حاليا لا يظهر المنتخب الفرنسي أية ضغوطات أو تأثر من التطورات، إلا أن الطاقم الطبي لفرنسا يعمل بهذه المرحلة مع ساعات إضافية.