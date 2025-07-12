مع اقتراب إسدال الستار على موسم 2024-2025: اللاعب المغربي أشرف حكيمي من بين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية

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مع اقتراب إسدال الستار على موسم 2024-2025، وبفضل أداء لافت جعله حاضرا في قوائم أفضل اللاعبين عبر العالم، يفرض نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي نفسه كأحد أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية، يأتي ذلك بفضل موسم استثنائي جمع فيه بين الأداء الرفيع على مستوى المنتخب المغربي وباتريس سان جيرمان.

في استطلاع أجرته صحيفة لو باريزيان بمشاركة 12 صحفيا دوليا، برز اسم أشرف حكيمي في عدة لوائح لأفضل خمسة لاعبين، ما يعكس مكانته بين نخبة النجوم هذا الموسم. المدافع المغربي، الذي يعد ركيزة أساسية في تشكيلة باريس سان جيرمان، تألق في مختلف المسابقات، من الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا إلى كأس العالم للأندية، مؤثراً بشكل لافت في أسلوب لعب الفريق الباريسي.

ورغم تصدّر الفرنسي عثمان ديمبيلي الترتيب المؤقت للاستطلاع، متقدما على الإسباني المغربي لامين يامال (برشلونة) والبرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان)، إلا أن حكيمي غالبا ما جاء في المركز الثالث أو الرابع، متفوقا على أسماء وازنة مثل محمد صلاح وكيليان مبابي. وقال الصحفي البريطاني أوليفر كاي (The Athletic)، إن"الحديث يدور حول ديمبيلي، لكن برأيي، أفضل لاعبي باريس سان جيرمان خلال الأشهر الـ12 الأخيرة هم أولئك الذين يشغلون مراكز أقل بروزا: الظهيران المتألقان أشرف حكيمي ونونو مينديز، وصانع الألعاب فيتينيا"

بدوره، خطف الواعد لامين يامال، البالغ من العمر 17 عاما فقط، الأنظار بموهبته اللافتة مع برشلونة في دوري الأبطال. وقال عنه الصحفي الإسباني برونو أليماني (كادينا سير): "لعبه مبهر.. يلهم كما يفعل الكبار".

وفيما يخص ديمبيلي، فقد ترك بدوره بصمة قوية هذا الموسم، ما دفع الصحفي التونسي أحمد عدالة (راديو موزاييك) لوصفه بـ"أفضل نسخة من نفسه"، مشيدا بنضجه الجديد، فيما أكد دومينيك سيفيراك (لو باريزيان) على دوره الحيوي في الضغط الجماعي للفريق.

تعتمد منهجية تصنيف لو باريزيان على نظام نقاط تصاعدي (15 نقطة للمركز الأول، 12 للثاني). وبينما تضع التقديرات عثمان ديمبيلي في صدارة الترشيحات، يظل أشرف حكيمي أحد أبرز الأسماء التي قد تقلب المعادلة،