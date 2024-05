تصفيات كأس العالم النسوي لأقل من 17 عاما: المنتخب المغربي يهزم نظيره الجزائري بـ 0-8 ذهابا وإيابا ويتأهل للدور الأخير

اكتسح المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية لأقل من 17 عاما، نظيره الجزائري بـ 8-0 ذهابا وإيابا ويضمن التأهل إلى الدور الأخير من تصفيات كأس العالم المزمع تنظيمه بجمهورية الدومينيكان ما بين 16 أكتوبر/تشرين الأول و3 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وفاز المنتخ المغربي على نظيره الجزائري بحصة 4-0 نظيره الجزائري، مساء اليوم الجمعة، ضمن إياب الدور ما قبل الأخير لتصفيات كأس العالم على أرضية ملعب "سالم مبروكي" بالرويبة في العاصمة الجزائر. وتناوبت على تسجيل أهداف لبؤات الأطلس كل من شيماء بوغازي، دينا حيزون، ولينا مختار الجامعي.

وبهذه النتيجة يكون المنتخب المغربي قد فاز على نظيره الجزائري بثمانية أهداف لصفر ذهابا وإيابا ضمن التأهل إلى الدور الاخير المؤهل إلى كأس العالم النسوية لأقل من 17 عاما .

وكان المنتخب المغربي قد فاز على نظيره الجزائري في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما، قبل أسبوع، على أرضية الملعب البلدي ببركان، في إطار ذهاب الدور الثالث قبل الأخير لتصفيات كأس العالم.