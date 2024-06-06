الدوري الوطني الأمريكي لكرة القدم يواجه دعوى تعويضات بمبلغ خيالي بمليارات الدولارات

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الليلة (الخميس) أن الدوري الوطني لكرة القدم سيمثل للمحاكمة يوم الأربعاء المقبل في لوس أنجلوس، حيث ستقرر هيئة المحلفين ما إذا كان قد انتهك قوانين مكافحة الاحتكار (فرع من القانون يحظر المنافسة غير العادلة)، ويجب عليه دفع مليارات الدولارات كتعويضات للمشتركين في بث "تذكرة الأحد". وقد تصل التعويضات إلى 21 مليار دولار، حيث يمكن لدعاوى مكافحة الاحتكار أن تضاعف الأضرار ثلاث مرات.

قدم المشتركون في حزمة Sunday Ticket الرياضية دعوى قضائية جماعية فيدرالية في عام 2015، زاعمين أن اتحاد كرة القدم الأميركي استخدم اتفاقيات مع شركاء البث للحفاظ على نسب التوزيع، مما سمح لـ DirecTV بفرض أسعار أعلى باعتبارها الموزع الوحيد للألعاب خارج السوق. طلب المدعون، الذين يمثلون الملايين من المشاهدين في البيوت والمشتركين التجاريين - مثل المطاعم والحانات، من هيئة المحلفين تحديد مسؤولية اتحاد كرة القدم الأميركي، ومنح تعويضات بقيمة 7 مليارات دولار.

منذ رفع الدعوى قبل عقد من الزمن تقريبًا، انتقلت ملكية "Sunday Ticket" من DirecTV - التي امتلكت الحقوق منذ عام 1994 - إلى YouTubeTV التابعة لـ Google في عام 2022، مقابل 2 مليار دولار. أجرى موقع YouTube، الذي لم تتم مقاضاته، تغييرًا على سياسة مباريات "Sunday Ticket" في الحزمة التي يقدمها للمشتركين المنزليين.

قدمت خدمة بث المباريات لغير المشتركين في YouTubeTV مقابل 449 دولارًا سنويًا. أما لمشتركي YouTubeTV، تبلغ التكلفة 349 دولارًا سنويًا.

ومع ذلك، تواصل DirectTV تقديم "تذكرة الأحد" للشركات التجارية، مثل الحانات والمطاعم والفنادق.