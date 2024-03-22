الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: إلغاء مباراة المنختب الإسرائيلي والبوسنة والهرسك لأسباب أمنية

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن "الاتحادين البوسني والإسرائيلي لكرة القدم اتفقا على عدم اللعب في ضوء الوضع الأمني ​​الحالي وخروجهما من بطولة أوروبا 2024"

ومن جهتها أفادت وكالة أسوشيتد برس أن "مباراة كرة القدم الودية التي ستقام بين المنتخب الإسرائيلي المقررة الأسبوع الوشيك في البوسنة والهرسك قد ألغيت"، واشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن"الوضع الأمني ​​الحالي"لا يسمح بإجراء المباراة.

وكان من المقرر أن يلتقي المنتخبان في العاصمة البوسنية سراييفو، الثلاثاء الوشيك، بعد خروجهما من تصفيات بطولة أوروبا أمس الخميس.

وكان المنتخب الإسرائيلي قد خسر بـ 4-1 أمام أيسلندا في مباراة على أرضها، حيث كان عليها أن تلعبها في بلد محايد بسبب مخاوف أمنية تتعلق بالحرب مع حماس. واختارت إسرائيل اللعب في بودابست، المجر. وكانت مباراة التأهل في البوسنة جزءًا من جدول المباريات الذي نظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمنتخبات الوطنية وعقد البث المركزي الذي يتعين على الاتحادات الأعضاء في هيئة كرة القدم الأوروبية احترامه.