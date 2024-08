الألعاب البارالمبية باريس2024: السباح الإسرائيلي عامي عمر دادون يحرز الميدالية الذهبية في سباق 100 متر حرة

فاز السباح البارالمبي الإسرائيلي عامي عمر دادون بالمركز الأول في سباق 100 متر حرة للرجال، ليحصد ثالث ميدالية ذهبية له في السباحة، وهذه هي الميدالية الذهبية الثانية لإسرائيل في دورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس، وهي الميدالية البارالمبية رقم 385 لإسرائيل.

