الألعاب البارالمبية باريس2024: السباح الإسرائيلي عامي عمر دادون يحرز الميدالية الذهبية في سباق 100 متر حرة

فاز السباح البارالمبي الإسرائيلي عامي عمر دادون بالمركز الأول في سباق 100 متر حرة للرجال، ليحصد ثالث ميدالية ذهبية له في السباحة، وهذه هي الميدالية الذهبية الثانية لإسرائيل في دورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس، وهي الميدالية البارالمبية رقم 385 لإسرائيل.

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وقال بطل العالم في المقابلة التي أعقبت السباق: "لم يكن سباقًا سهلاً بالنسبة لي. لقد تمكنت من تمثيل شعب إسرائيل، وليس لدي كلمات لوصف هذا الشعور. عندما أكون في الماء، لا أفكر في أي شيء، فقط في السباق. لكنني أعلم الآن أنني سأغني هاتيكفا خلال هذا الوقت، هذا كل ما أردته - تمثيل شعب إسرائيل في هذه الفترة ومنحهم الأمل".