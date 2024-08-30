الألعاب البارالمبية باريس2024: السباح الإسرائيلي عامي عمر دادون يحرز الميدالية الذهبية في سباق 100 متر حرة

هذه هي الميدالية الذهبية الثانية لإسرائيل في دورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس، وهي الميدالية البارالمبية رقم 385 لإسرائيل.

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يتفاعل الإسرائيلي عامي عمر داداون بعد فوزه بنهائي سباق 200 متر سباحة حرة للرجال S4 خلال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في مركز طوكيو للرياضات المائية في طوكيو في 30 أغسطس 2021.
يتفاعل الإسرائيلي عامي عمر داداون بعد فوزه بنهائي سباق 200 متر سباحة حرة للرجال S4 خلال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في مركز طوكيو للرياضات المائية في طوكيو في 30 أغسطس 2021.CHARLY TRIBALLEAU / AFP

فاز السباح البارالمبي الإسرائيلي عامي عمر دادون بالمركز الأول في سباق 100 متر حرة للرجال، ليحصد ثالث ميدالية ذهبية له في السباحة، وهذه هي الميدالية الذهبية الثانية لإسرائيل في دورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس، وهي الميدالية البارالمبية رقم 385 لإسرائيل.

https://x.com/i/web/status/1829548493670867414

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وقال بطل العالم في المقابلة التي أعقبت السباق: "لم يكن سباقًا سهلاً بالنسبة لي. لقد تمكنت من تمثيل شعب إسرائيل، وليس لدي كلمات لوصف هذا الشعور. عندما أكون في الماء، لا أفكر في أي شيء، فقط في السباق. لكنني أعلم الآن أنني سأغني هاتيكفا خلال هذا الوقت، هذا كل ما أردته - تمثيل شعب إسرائيل في هذه الفترة ومنحهم الأمل".

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