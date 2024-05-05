هل سيعود بلايلي إلى صفوف المنتخب الجزائري؟

يشغل موضوع عودة لاعب كرة القدم يوسف بلايلي إلى صفوف المنتخب الجزائري أذهان الكثيرين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد غيابه عن معسكر مارس/اذار الماضي. ازدادت التساؤلات مع لقاء المدرب الجديد للمنتخب، فلاديمير بيتكوفيتش، ببلايلي خلال زيارته لفريق مولودية الجزائر.

انقسمت جماهير المنتخب الجزائري بين مؤيد ومعارض لعودة بلايلي. يرى البعض أن مستواه المميز مع فريقه، حيث سجل 13 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة هذا الموسم، يجعله مؤهلاً ليكون ضمن تشكيلة "الخضر". كما اعتبر لقاءه ببيتكوفيتش مؤشرًا إيجابيًا على عودته.

في المقابل، يرى آخرون أن سلوكه السابق مع الحكام، وعوامل الانضباط، إلى جانب عودة لاعب الغرافة القطري ياسين براهيمي، منافسه على مركز الجناح الأيسر، كلها عوامل تمنع عودته.

لعب بلايلي 21 مباراة هذا الموسم، وسجل 13 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة، مما يجعله من أفضل لاعبي الدوري الجزائري. كما ساهم في تتويج المنتخب بكأس الأمم الأفريقية عام 2019، ولعب 49 مباراة مع المنتخب مسجلاً 9 أهداف.

يستعد المنتخب الجزائري لدخول معسكر في يونيو المقبل، تحضيرًا لمواجهتي غينيا وأوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026. يبقى قرار عودة بلايلي من عدمه بيد المدرب بيتكوفيتش، الذي سيحدد قائمة اللاعبين بناءً على جاهزيتهم ومستواهم.