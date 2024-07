يورو2024: هولندا تتخطى عقبة تركيا وتتأهل لنصف النهائي

أمام أنظار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حقق المنتخب الهولندي انتصارا صعبا على نظيره التركي بهدفين لواحد ليضمن مكانه في النصف النهائي

https://x.com/i/web/status/1809691151881949596