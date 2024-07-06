يورو2024: هولندا تتخطى عقبة تركيا وتتأهل لنصف النهائي

في الدقيقة 70 هولندا تشن عدة هجمات متتالية توجت بتسجيلها هدف التعادل 1-1 مع تركيا بضربة رأس قوية من دي فري، وبعد مرور ستة دقائق كودي جاكبوو يسجل الهدف الثاني لهولندا في مرمى تركيا لتصبح النتيجة 2-1.

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لاعب المنتخب الهولندي لكرة القدم كوينسي برومز يحتفل بتسجيله هدفا في شباك إنكلترا
لاعب المنتخب الهولندي لكرة القدم كوينسي برومز يحتفل بتسجيله هدفا في شباك إنكلترا(AP Photo/Martin Meissner)

أمام أنظار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حقق المنتخب الهولندي انتصارا صعبا على نظيره التركي بهدفين لواحد ليضمن مكانه في النصف النهائي 

https://x.com/i/web/status/1809691151881949596

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وسجل اللاعب التركي أكايدنهدف التقدم 1-0 لتركيا بضربة رأس رائعة من تمريرة حاسمة رائعة من أردا غولر، وفي الدقيقة 70 هولندا تشن عدة هجمات متتالية توجت بتسجيلها هدف التعادل 1-1 مع تركيا بضربة رأس قوية من دي فري، وبعد مرور ستة دقائق  كودي جاكبوو يسجل الهدف الثاني لهولندا في مرمى تركيا لتصبح النتيجة 2-1.

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