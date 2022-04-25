عشية إحياء ذكرى المحرقة: عدد اليهود في العالم يزيد عن 15 مليون

يعيش في إسرائيل اليوم 6.9 مليون يهودي، تليها الولايات المتحدة بـ 6 ملايين يهودي ثم فرنسا وفيها 445 ألف يهودي

أعلن المكتب المركزي للإحصاء عشية يوم إحياء ذكرى شهداء وأبطال المحرقة/ الهولوكوست (الإثنين)، أن عدد اليهود في العالم بلغ 15.2 مليون بنهاية عام 2020. ويعيش في إسرائيل اليوم حوالي 6.9 مليون في إسرائيل، وهو ما يمثل 49٪ من إجمالي يهود العالم، بحسب تقريره أعده موقع هيئة البث الرسمية "كان".

وتفيد الأرقام أن حوالي 5.4 مليون يهودي يعيشون في إسرائيل ولدوا في هذا البلد، ونحو 1.5 ولدوا في الخارج. وفي نهاية عام 2021، تم الاعتراف بـ 165000 شخص في إسرائيل من قبل هيئة حقوق الناجين من الهولوكوست.

في عام 1939، عشية الحرب العالمية الثانية، بلغ عدد اليهود في العالم 16.6 مليون. عاش من بينهم في إسرائيل 449،000 فقط، أي ما يعادل 3٪. في عام 1948، عشية قيام الدولة، بلغ عدد اليهود في العالم 11.5 مليون. وارتفع في حينه عدد المقيمين في إسرائيل إلى 650.000 ، وهو ما يمثل 6٪ من يهود العالم في ذلك الوقت.

ويعيش في إسرائيل اليوم 6.9 مليون يهودي، تليها الولايات المتحدة بستة ملايين يهودي ثم فرنسا التي يقيم فيها 445 ألف يهودي ويتواجد عدد ليس بقليل منهم في كندا وبريطانيا والأرجنتين وروسيا وألمانيا وأستراليا.