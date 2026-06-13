احذرها يوميًا.. 5 منتجات تضر بمستويات الكوليسترول وتهدد صحة القلب

تشكل المستويات العالية من الكوليسترول في الدم العامل الرئيسي في تطور تصلب الشرايين، وهي حالة طبية تتراكم فيها "نفايات" داخل الأوعية الدموية وتعيق تدفق الدم السليم إلى أعضاء حيوية مثل القلب، والدماغ، والكلى. هذا ما تحذر منه الدكتورة إليانورا أفانتي، اختصاصية أمراض القلب الوقائية في مستشفى "هيوستن ميثوديست"، في مقال نُشر هذا الأسبوع في مجلة "هاف بوست" الأمريكية. ووفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنها مشكلة صحية شائعة بشكل خاص تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وفقًا لأقوال خبراء التغذية وأمراض القلب، أحد التغييرات الطبيعية والفعّالة الأكثر لعلاج المشكلة تبدأ بتغيير قائمة الطعام اليومية. الخبراء حدّدوا خمسة أطعمة مركزية لا تفيد مستويات الكوليسترول:

منتجات الألبان الغنية بالدهون: غنية بالدهون المشبعة التي تضر بقدرة الكبد على تفكيك وإخراج الكولسترول "الضار" (LDL) من الجسم. يُنصح بالتحول إلى منتجات قليلة الدسم أو خالية من الدسم مثل الزبادي والكفير، ودمجها مع دهون صحية من مصادر نباتية مثل اللوز أو بذور الشيا.

اللحم الأحمر: لحم البقر أو الضأن يحتويان على كميات عالية من الدهون المشبعة. يُنصح باعتبار اللحم إضافة صغيرة للوجبة ("زينة") والاعتماد على البقوليات، الكينوا والعدس كمصدر بديل للبروتين، الحديد والألياف الغذائية.

جلد الدواجن واللحوم: جلد الدجاج، الديك الرومي أو الدهون الخارجية في اللحم تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة. يُوصى بإزالتها تماماً واختيار قطع لحم خالية من الدهون، أو الأسماك أو التوفو.

أطعمة معالجة بشكل فائق: منتجات مثل النقانق، اللحوم المصنعة والوجبات الخفيفة المعالجة تحتوي على مزيج خطير من الدهون غير الصحية، كميات عالية من الملح ونقص شديد في الألياف والمعادن.

الأطعمة المقلية: البطاطا المقلية، الدجاج المقلي والسفنغانيات غالبًا ما تحتوي على دهون متحولة (التي تظهر في المكونات كزيوت مُهدرجة جزئيًا)، والتي ترفع مستويات الكوليسترول "الضار" وتضر بوظائف القلب.

مع ذلك، الدكتورة أفنتي تطمئن وتوضح أن معظم الكوليسترول الذي يجري في الدم يُنتج فعلياً على يد الجسم نفسه، والاختلاف بين الناس يعتمد بالأساس على الشحنة الجينية لديهم وليس فقط على اختياراتهم الغذائية. لذلك، المفتاح هو الحفاظ على الاعتدال وعلى أنماط تغذية ثابتة؛ الطعام الذي نأكله في معظم الوقت هو أكثر أهمية بكثير من البرغر أو شريحة لحم تُؤكل مرة واحدة بشكل استثنائي.

من ناحية أخرى، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الدهون الثلاثية (نوع آخر من دهون الدم)، للاختيارات الغذائية تأثير مباشر وفوري. مستويات الدهون الثلاثية تتأثر مباشرةً بتناول الطعام المقلي، الزبدة، منتجات الألبان الدهنية والكربوهيدرات البسيطة (مثل الخبز الأبيض والمعكرونة العادية). من أجل موازنتها، يُوصى بإضافة الألياف الغذائية للوجبات أو الانتقال إلى معكرونة مصنوعة من البقوليات مثل الحمص والعدس.

في الحالات التي لا يكون فيها التغيير الغذائي والنشاط البدني كافيين بسبب أسباب وراثية، يجب التوجه للطبيب المعالج من أجل ملاءمة علاج دوائي. بالإضافة إلى الأدوية المعروفة من عائلة الستاتينات، توجد اليوم بدائل طبية متقدمة أخرى للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.