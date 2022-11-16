وقفات مع ذاكرة مونديال 2006 : جارُنا حسّان ونطحة زيدان!

فجأة توقّف الوقتُ والنبضُ، حتى شتائمُ حسّان توقّفَت، ولم نرَ إلى اللون الأحمرَ بوجهِ زيزو حينَها،

بعد خيبةِ 2002 - على الأقل بالنسبةِ لي كمشجّعٍ لذاك المنتخب – صرتُ كغيري من عشّاق الديوك، أعدّ الساعات والأيام للعودةِ إلى مِنصّات المونديال، هذه المرّة من بابِها الواسع المُفعمِ بالأرقام الجيّدة، أرقامٌ خطّها في باريس زين الدين زيدان "الذي بالمُناسبة: الشخصُ الذي جعَلني أُصاب بمتلازمة كرة القدم" وزملاؤُه كهنري وبيتيه وليزارازو والذهبي تريزيغيه.

جاء عامُ 2006، وبالتحديد شهر يونيو /حُزيران، كي يمحو منّا ذاكرةَ البرازيل المُحبَطة، مجموعةٌ سهلة – أو على الأقل هكذ بدَت في بدايتِها – منتخبُنا (كما يحلو للعربِ تسميَةَ الفريقِ الذي يُشجّعون) برفقةِ المتألقِ في النسخة الفائتة كوريا الجنوبيّة وتوغو الضعيف إلى جانبِ سويسرا، ولكَ أن تتخيّل حجمَ القهر الكرويّ في أولِ مُباراتين، تعادلٌ مع رفاق ألكسندر فراي بلا أهداف وبحضورٍ باهت، تلاهُ آخر مع الكوكبةِ الكوريّةِ بهدفٍ لكلّ منهُما، حينَهما كانَ الأمرُ أشبَه بإعادةِ الذكرى السيّئة، ذكرى قبلَ أربعةِ أعوام.

نقطتان، ومباراةٌ مع توغو حسمها هنري وفييرا رفعت رصيدَ أبناء ريمون دومينيك إلى خمسٍ، أهلت المنتخب إلى الدورِ التالي، ثانيًا بعد سويسرا.

في هانوفر، كان لقاءُ كتيبةِ زيدان مع الإسبان، منتخبٌ مرعبٌ أسماءٌ شابةٌ كتشافي وراموس وفيّا وألونسو وكاسياس، أكادُ لا أنسى تألُق ريبيري عابثًا بيسار الماتادور تارةً وبيمينِه تارةً أخرى، جُنون المعلقين، صيحات المشجعين: "صاروخ.. فنّان.. أسطوري" قالَ الكلُّ بحضرةِ فرانك.. الذي قاد واحدةً من أبهى اللوحات الكرويةِ التي انتهت بثلاثةِ أهدافٍ مقابلَ هدف.

لو أعيدَ بي الزمن، لأتكهّن مرةً أخرى من يفوزُ في مباراةٍ أحدُ شقيّها منتخبٌ يرقُصُ فنًا بدلًا من اللعب، ويُطرِبُ فرَحًا بدلًا من ممارسة كرة القدم – البرازيل: بوجودِ الظاهرة والساحر وكاكا وكارلوس وكافو وغيرهم – لقلتُ مباشرةً: أتهذي؟ ولكنَّ فرنسا دحضت نظريةَ الهذيان، بأقدامِ آتٍ من صحراء الجزائرِ وعملاقٍ من الطرازِ الرفيعِ زيدان، الذي قدّم الأداء، ومنحَ الكرةَ مقشّرةً للغزال تييري.

ثمّ البرتغال، منتخبٌ طموحٌ مع نجومٍ كبار، أطاحَت بأحلامِهم كتيبةُ الديوك عبر القائد زين الدين، ليحينَ موعدُ النهائيّ.

أذكرُ جيدًا ذاك اليوم، جارُنا همّ باكرًا لتحضير شاشةِ عرضٍ عملاقة، كانَ إيطاليَّ الميول – خريجُ جامعةٍ إيطالية مظهرهُ الخارجيّ كمَن ما زال يعيشُ في ميلانو – لكنّ لسانه سليط، لم يترك لاعبًا إلا وشتمه كأنه حسبَ أنَّ لاعبي فرنسا سيسمعونه ويتأثرون بسِبابِه، مع بدءِ المباراةِ لم تتبقَ أظافرُ لأي منّا، كلُّها – بفعلِ التوتّر – قُصَّت بأسنانِنا، وكأنّ الأمرَ كانَ أشبَه بانتظارِنا لنتيجةِ امتحاناتِ قبولٍ في إحدى الجامعات العالميّة، وفي الحديثِ عن التوتّر لم يصدُفْ أن رأيت شخصًا في برودةِ أعصابِ زيدان في دقيقةِ المباراة السابعة، كانَ مشهدًا بينَ رجلٍ وابنِه يلعبان الكرةَ في ساحَةِ البيت "هكذا قلتُ حينَها لجارنا الإيطاليّ" ليبدأ بالشتائمِ على بوفون العظيم "كما سمّاهُ دائمًا"، لكن سرعانَ ما عادَ كلامُه ليوجّهَ نحوَ منتخبنا بعدَما أحرز ماتيراتزي التعادل للطليان.. كانَت دقائقَ صعبة، صعبة جدًا، لا يقدر مريضُ قلبٍ أو ضعيفُه على تحمّلها.

فجأة توقّف الوقتُ والنبضُ، حتى شتائمُ حسّان توقّفَت، ولم نرَ إلا اللون الأحمرَ بوجهِ زيزو حينَها، سألتُ حسّان بعدها لمَ لمْ تشتمْهُ قال: لأنه أهدانا كأس العالم، ولأنني خفتُ أن أكون المنطوحَ التالي، أما أنا فبكيتُ كثيرًا، حتى عبّأت الدموعُ عينيّ، وكأنّها رفضَت أن تسمحَ لي أن أشاهدَ تتويجَ كانافارو!