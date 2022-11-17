ذكريات مونديالية 2002: هدف بابا ديوب السنغالي هز شباك المنتخب الفرنسي وألهب كياني

بدأت وانا في بداية العقد الثاني من عمري، وتحديدًا في مونديال كوريا واليابان، نهاية شهر مايو أيار، عام 2002.

كأس العالم، محفل دولي يشغل الملايين من سكان هذه المعمورة. في نهايته، يخرج كل إنسان مهتم بالرياضة مع ذكريات لن تمحى. ذكريات بُنيت على تفاصيل دقيقة، مرتبطة بانفعالات عاشها المتفرج في المباريات. فهناك مواقف وأحداث، ترسخ في الذاكرة ويتراكم حجمها مع الأيام. ويطل برأسه من الذاكرة، مع كل حدث أو موقف مشابه، يمر به الإنسان في المستقبل.

PATRICK HERTZOG / AFP بدا لاعب الوسط الفرنسي المصاب زين الدين زيدان (الظهير C) حزينًا في نهاية خسارة فرنسا أمام السنغال في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2002 كوريا / اليابان في سيول ، 31 مايو 2002. صدمت السنغال فرنسا بطلة العالم بالفوز 1-0.

على الصعيد الشخصي، لدي مواقف وذكريات كثيرة مع كأس العالم. بدأت وانا في بداية العقد الثاني من عمري، وتحديدًا في مونديال كوريا واليابان، نهاية شهر مايو أيار، عام 2002.

لم أكن أعرف أغلب المنتخبات المشاركة في المونديال آنذاك. ولكنني تأثرت جدا بفوز منتخب السنغال، على المرشح بالفوز باللقب وحامله منتخب فرنسا، في المباراة الافتتاحية، بهدف بابا ديوب. هدف احتفل به جميع الأفارقة: الرياضيون منهم، ومن ليس له علاقة بكرة القدم. كلهم جمعهم القهر المشترك، من سيطرة فرنسا على بلدانهم ونهب ثرواتهم، لدرجة ان عُملات بلدانهم، تُطبع في باريس.

ODD ANDERSEN / AFP أهدر المهاجم الفرنسي ديفيد تريزيجيه ركلة جزاء ضد الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون خلال مباراة كرة القدم النهائية لكأس العالم 2006 إيطاليا ضد فرنسا ، 09 يوليو 2006 في ملعب برلين. فازت إيطاليا بكأس العالم لكرة القدم 2006 بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح.

كما قلت سابقا... لم أكن رياضيًا بالمعنى الحرفي، حتى أندمج مع المونديال، لكن وبسبب أن المباراة الافتتاحية للنهائيات، جمعت بين بلد إفريقي هو السنغال، تحديدا مع فرنسا. وفوز الأول على الأخير، شدّني أكثر الى متابعة باقي مباريات المونديال. ذلك أنني أنحدِرُ من عائلة مهتمة بالسياسة، حيث أن جلسات احتساء قهوة في الظهيرة، سرعان ما تتحول الى أشبه بالندوات السياسية.. فابن عمي البروفيسور محمود الطيناوي يتحدث كثيراً عن الاستعمار وأثره على البلدان.. في بعض الأحيان يجري مقارنات بين المستعمرين الذين أتوا الى القارة الافريقية.. من البرتغاليين والبلجيكيين مرورا بالأتراك والفرنسيين والإنجليز، ورغم أن في العائلة مدارس وأيديولوجيات مختلفة.. شقيق الوالدة الخال حامد بعثي متطرف وأخي صديق اشتراكي أحمد و يعقوب أبناء المدرسة الرأسمالية... إلا أن جميعهم يتفقون على ان الاستعمار الفرنسي هو الأسوأ على الإطلاق.

PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP يتنافس الفرنسي كريستوف دوجاري (يسار) والسنغالي موسى ندياي (ثاني يسار) وساليف دياو السنغالي (أعلى يمين) والفرنسي باتريك فييرا (أسفل C) على رأسية في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2002 كوريا / اليابان في سيول. ، 31 مايو 2002. السنغال صدمت فرنسا بطلة العالم بفوزها 1-0

كنت جالساً في الصفوفِ الأمامية بنادي الشرطة في مدينة سنجة ولاية سنار الواقعة جنوب العاصمة الخرطوم، أغلب الحاضرين كانوا من مشجعي المنتخب الفرنسي واتفهم تشجيعهم لفرنسا فانهم حضروا نهائيات كأس العالم عام 1998 التي نظمته فرنسا وفازت بها، فهم مفتونون بباريس وزيدان وفابيان بارتيز الحارس الحديدي. قبل انطلاق صافرة المباراة، استمعت الى المعلق عدنان حمد الحمادي وهو يستعرض تشكيلة الفريقين. وأذكر انه قال المنتخب الفرنسي منتخب كبير، وخط هجومه يعتبر أفضل خط هجوم في البطولة، اذ يتكون من ديفيد تريزيغيه وتيري هنري وسليفان ويلتورد. كان يُكثر من قول "ثلاثتهم دواهي ثلاثتهم مصائب". كما أنه كان لا يبخل بالإشادة بوليليان تورام ومارسيل ديسيلي وليزارازو وباترك فييرا وآخرين، من نجوم منتخب الديوك.

انطلقت صافرة بداية المباراة عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت السودان وضربة البداية كانت من نصيب السنغال... لعب الحجي ضيوف الكرة مع خليلو فاديغا، كنت جالسًا بهدوء عكس الآخرين، أصواتهم كانت عالية ويتفاعلون مع كل تصويبة نحو مرمى السنغالي توني سيلفا. واصلت في هدوئي حتى الدقيقة 22، عندما مرر اللاعب الفرنسي تييري هنري الكرة الى المهاجم تريزيغيه الذي سدد الكرة بيمناه نحو مرمى السنغال. تسديدة المهاجم الفرنسي تجاوزت الحارس توني سيلفا في طريقها نحو الشباك، احتفل الجميع بالهدف مبكرًا، وأعتقدُ ان فرنسا كلها وقفت استعداداً للاحتفال بهدفهم الأول، لكن الكرة انحنت أمام طموح الأفارقة ورغبتهم في الانتصار على ماضيهم الأليم، لتصطدم بالقائم الأيمن لمرمى السنغال، وتعود الى الملعب.

سيطر الفرنسيون في الدقائق التالية على مجريات اللعب، الى ان ارتكب لاعب الوسط الفرنسي باتريك فييرا هفوة، قطع على إثرها لاعب وسط السنغال الكرة، ليمررها الى المهاجم الحجي ضيوف، الذي راوغ المدافع فرانك ليبويوف، ولعبها الى المهاجم السنغالي بابا ديوب داخل منطقة الجزاء، ليُسْكِنَها في مرمى الحارس الفرنسي بارتيز، في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

هدف وقفت له وحيدًا محتفلاً، بينما الصمت يسود القاعة، لا صوت يعلو فوق صوتي وصوت المعلق، القادم من شاشة التلفاز. انتهت المباراة بذلك الهدف، لتحصد السنغال 3 نقاط غاليات، شكلت دافعاً للفريق، الذي ذهب بعيدا في البطولة. فيما خرجت فرنسا من الدور الأول من البطولة. من يومها وانا أتعاطف مع المنتخبات الصغيرة، في البطولات الكبيرة، خصوصا أمام المنتخبات الكبيرة!