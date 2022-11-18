رسميا: الفيفا يقرّ حظر بيع الخمور في ملاعب كأس العالم بقطر

قطر تحظر بيع البيرة في ملاعب كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قرار بمنع بيع المشروبات الكحولية داخل وحول الملاعب خلال نهائيات كأس العالم 2022.

وقال بيان صادر عن الفيفا: بعد المناقشات بين سلطات البلد المضيف والفيفا، تم اتخاذ قرار للتركيز على بيع المشروبات الكحولية في مهرجان FIFA للمشجعين، ووجهات المشجعين الأخرى والأماكن المرخصة، وإزالة نقاط بيع البيرة من كأس العالم 2022 في قطر. محيط الملاعب.

وأضاف البيان: ليس هناك أي تأثير على بيع Bud Zero الذي سيبقى متاحًا في جميع ملاعب كأس العالم في قطر. وأكمل: ستواصل سلطات البلد المضيف والفيفا ضمان أن توفر الملاعب والمناطق المحيطة بها تجربة ممتعة ومحترمة وممتعة لجميع المشجعين.

وختم البيان: يقدر منظمو البطولة تفهم AB InBev ودعمها المستمر لالتزامنا المشترك لتلبية احتياجات الجميع خلال كأس العالم FIFA قطر 2022.

ويقام مونديال كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وتقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين منتخب قطر ونظيره الإكوادور على ملعب "البيت" يوم 20 نوفمبر، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.