ذكرياتي مع مونديال مكسيكو 1986: فرحنا بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 16 كأننا فزنا بكأس العالم

قليل من المقاهي التي كانت تتوفر على التلفزات ولم تكن حتى للدولة إمكانيات نصب شاشات عملاقة في ساحات المدينة

أتذكر بنشوة عالية من الفرح، شغب مشاهدات مباريات كرة القدم لمونديال مكسيكو 1986، كانت مشفوعة بفرح التأهل بلاعبين سيسمون ذاكرة الكرة المغربية لاحقا بالافتخار، وأصبحوا ابطالا ولو بانتصار وحيد وتعادلين، لأنهم وصلوا إلى الدور الـ 16.

اخترت الحديث عن هذا المونديال بالضبط من أجل أمور عدة، أهمها أنني في هذه الفترة كنت حارس مرمى لأحد فرق الأحياء للمدينة القديمة بفاس (الفرح الرياضي الفاسي) وكان مثالي الأعلى في تلك المرحلة الحارس بادو الزاكي الذي تألق كثيرا حتى أصبح مدربا للمنتخب الوطني بفضل جديته، وكنت أتمثله في كل مباراة يلعبها وأحاول تقليده في كل حركاته ونأماته، الأمر الآخر هو أنه في هذه الفترة لم يكن لدينا تلفزة بالألوان، والقلة من ساكنة فاس المدينة من كانت تملك هذا الصندوق العجيب، وبالتالي لم تكن حتى للدولة إمكانيات نصب شاشات عملاقة في ساحات المدينة، والأمر الثالث أن فترت منتصف الثمانينيات من القرن الماضي كانت فترة انفتاحي على كرة القدم وانبهاري بالنجوم من المنتخب الوطني وفريق المغرب الفاسي الذي كان في أوج عطائه، وبعض نجوم أوروبا التي كانت تجود بها فترات تلصصنا على بعض المقاهي التي كانت تملك تلفزة، والجرائد التي كان بائع الجرائد السيد عبد الله بلوق قبالة مكتب بريد البطحاء يجود علينا بسخاء بكل الجرائد قصد الاطلاع عليها دون أن نقتنيها، وكنت خلالها بدأت أحبو على صفحات بعض الجرائد الوطنية من خلال بعض الكتابات.

(FILM) AFP PHOTO JORGE DURAN البرتغالي جوزيه بيمينتال (يسار) يواجه المغربي بودربالة الإدريسي (يمين) ، 11 يونيو 1986 في غوادالاخارا ، خلال مباراة كأس العالم لكرة القدم بين البرتغال والمغرب.

بالنسبة لي تعتبر مشاركة المنتخب المغربي في مكسيكو 1986 من أنجح المشاركات في تاريخ المنتخب المغربي والذي خلق جيلا ذهبيا بقي راسخا في ذاكرتي والذاكرة الجماعية لكل المغاربة، لأنه على الأقل رسم البهجة في نفوس المغاربية بالتأهل غير المنتظر لدور الـ 16 وفرحتنا بهذا التأهل رغم خسارة المنتخب ضد نظيره الألماني في الدقيقة الأخيرة كانت تعادل فوزنا بكأس العالم.

عندما تعادل المنتخب المغربي مع إنجلترا وبولندا، توحدت قلوب المغاربة في نبض واحد، والأمل تحقيق الصعود إلى الدور 16، كنت حينها منتشيا كغيري بالتعادل وكأنه انتصارا، أن تتعادل مع الانجليز ثم بولندا كان انتصارا كبيرا بالنسبة لمنتخب قادم من دول شما افريقيا، وجاء موعد مباراة البرتغال، كنا كلنا عزم على الانتصار وكأننا لاعبون اساسيون في المنتخب بقيادة المدرب جوزي فاريا الذي أسلم في وقت لاحق وأصبح اسمه المهدي فاريا إلى أن توفي بالرباط عام 2013 ودفن بها.

كنت اسكن بدرب الجياد القريب من سيدي أحمد التيجاني بالمدينة القديمة بفاس، حيث أزقة المدينة جد ضيقة وكأنها لا تسع للفرح الذي كان ينتابنا قبل بداية المباراة، قررت مع أصدقاء الدرب أن نذهب إلى حي البطحاء لمشاهدة المباراة من خلال شاشات المقاهي المحسوبة على الأصابع، كان صعب علينا أن نوفر المال للجلوس في المقهى ومشاهدة المباراة، اليد قصيرة والعين مشرئبة إلى حيث وهج ألوان التلفزة، كنا مفلسون ماليا، لكن كان علينا أن نتابع المقابلة، ولو عن كثب، ولو كلف ذلك بعض ضربان أرباب المقاهي، وكلما اقتربنا من مقهى كان صاحبها يهش علينا مثل الذباب فنتفرق مهرولين حتى لا ننال من ضرباته.

STAFF / AFP لاعب الوسط المغربي عبد المجيد ظلمي يصطدم بالبرتغالي ماجالهايس وهو يذهب للكرة في 11 يونيو 1986 في غوادالاراجا خلال مباراة الدور الأول لكأس العالم لكرة القدم بين المغرب والبرتغال. فاز المغرب على البرتغال 3-1.

بالنسبة لأصحاب المقاهي كانت ولا تزال كرة القدم هي مصدر رزقهم إلى اليوم، حيث يصطف الزبائن باكرا لمتابعة المباريات، وعليك أن تدفع قبل وصول ما ستشربه على عجل.

انطلقت المباراة ومع الصافرة تعلقت عيوننا على الشاشة، وتعالت الهتافات والشعارات والضحكات والابتسامات، لا أحد يتأفف من أحد، كرة القدم وحدت قلوبنا على الأقل في هذه المباراة، في الخارج كانت أعين الشرطة تراقب ما يحدث، وهي مستعدة لكل حالة طارئة، لأنه هناك من كان يستغل هذه اللحظات لكي يعيث فسادا في المدينة.

الدقيقة 19 حملت هدف عبد الرزاق خيري، وتعالت الصيحات والهتافات المبالغ فيها، لا أحد كان يصدق أن يسجل هذا الفتى الأسمر القادم من فريق الجيش الملكي، وبعدها بسبع دقائق (26) يهز نفس اللاعب شباك البرتغال بطريقة رائعة، ومع هذا الهدف توقفت الحناجر، وتكسرت كؤوس وقناني واتلفت كراسي، وهاجت الشوارع وماجت ومعها المقاهي والمنازل، وحتى أولئك الذي لا يكترثون بكرة القدم ولا بالمنتخب المغربي، وقفوا في ذهول وتابعوا أشواط المباراة في الشاشة الصغيرة واشواط أخرى من الهستيريا التي كانت تجري في الشوارع والمقاهي والمنازل، وفي الدقية 62 سجل كريمو الهدف الثالث، ومعه ازداد منسوب الأمل عند المغاربة كل المغاربة في التأهل وعقدوا العزم على مواصلة الفرح ولو إلى حين، بينما وقع ديامانتينو ميراندا على هدف البرتغاليين الوحيد ( الدقيقة80)، في وقت تألق الحارس بادو الزاكي في إجهاض محاولات البرتقيز كما يحلو للمغاربة تسمية البرتغال، هذا الانتصار المغربي تسبب في جدل كبير في البرتغال؛ وذلك ليس فقط بسبب الإقصاء المبكر بل بسبب مشكلات عديدة أثارها اللاعبون في مقر إقامة الفريق بمدينة سالتييو المكسيكية.

بعد صافرة النهاية انتشر الناس في كل مكان وتعالت الأهازيج والزغاريد من كل زاوية، وهامت فاس في فرحتها، ومعها نسينا كل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وربطنا فرحتنا بانتصار صغير للمنتخب لكنه كان بالنسبة لنا انتصار كبيرا، على الأقل كنا في حاجة إلى هذا الانتصار لكي نفرح.

باقي التفاصيل لا أستطيع حصرها لشدة تزاحمها في الذاكرة من شدة الفرح، والأهم لا أتذكر متى أكلت ولا متى شربت ولا كيف نمت؟ لأن الأجواء تحولت إلى عرس حقيقي لكل المغاربة.

فقط عندما استقرت الفرح في أعماقي، سألني والدي -رحمه الله تعالى-: في نظرك من هو المنتصر؟ وقلت له منتشيا غير مبال بسؤاله الذي يبيت فخا، طبعا المنتخب المغربي، فقال لي بحكمة الخبير: بل أصحاب المقاهي يا بني هم الفائزون في كل مباراة، ومنذ ذلك الحين تعلمت ألا أعلق فرحي على ريح في رقعة جلد (كرة القدم).

كان المنتخب وقتها متكونا من فرق محلية، على الأقل كانوا بعيدين عن أعين المتابعين والمراقبين الغربيين، وسماسرة كرة القدم وأعين المدربين، عدد قليل منهم حظي بفرصة الانتقال إلى الجانب الآخر من البحر المتوسط، ومن أبرزهم: عبد الكريم ميري (كريمو)، الذي لعب أكثر من 14 عاما في أندية فرنسية، إضافة إلى لاعبي الوسط مصطفى الحداوي (سويسرا وفرنسا) وعزيز بودربالة (سويسرا وفرنسا).

ومع ذلك كان مونديال مكسيكو 1986 فرصة لبزوغ نجم زملاء هؤلاء اللاعبين الذين احترف بعضهم في أوروبا بعد العودة من المكسيك، مثل الحارس بادو الزاكي المتوج بالكرة الذهبية الأفريقية في العام نفسه، وانتقل إلى مايوركا الإسباني، وكذلك لاعب الوسط المهاجم محمد التيمومي الذي حط الرحال في مورسيا الإسباني أيضا.

سعيد العفاسي صحافي في قناة i24NEWS