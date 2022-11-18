مونديال قطر 2022: لأول مرة في تاريخ البطولة وجود 6 سيدات ضمن قائمة حكام المباريات

وجود 129 حكماً تم – 36 حكماً مركزياً/ رئيسياً و 69 مساعداً للحكم الرئيسي و 24 للفار(مساعدة التحكيم بالفيديو).

اختيرت ستّ سيدات ضمن قائمة حكام مباريات مونديال قطر 2022، التي تضم 129 حكماً (حكام الساحة أو الحكام المركزيون أو الرئيسيون، ومساعديهم في الملعب، وفي غرفة الفار)، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم لدى الرجال.

ورغم ذلك يرى البعض أن وجود 6 سيدات ضمن قائمة حكام كأس العالم 2022 وإن كان يعد خطوة غير مسبوقة، إلا أن الرقم يظل ضئيلاً للغاية بالنظر إلى عدد الحكام الذين اختيارهم للمونديال: 129 حكماً تم – 36 حكماً مركزياً/ رئيسياً و 69 مساعداً للحكم الرئيسي و 24 للفار(مساعدة التحكيم بالفيديو).

وستكون الفرنسية ستيفاني فرابار (38 عاماً) واليابانية يوشيمي ياماشيتا (36 عاماً) والرواندية ساليما موكانسانجا (34 عاماً) بين الحكام الرئيسيين/المركزيين/ حكام الساحة الــ36 الذين سيديرون مباريات البطولة.

بالنسبة للفرنسية ستيفاني فرابار، التي تعد أبرزهن، فإن المونديال في قطر، هو استمرار منطقي لصعود سريع: أول حكمة في دوري الدرجة الثانية الفرنسية (2014)، ثم في دوري الدرجة الأولى للرجال (2019)، وفي كأس السوبر الأوروبي (أغسطس 2019)، وفي دوري أبطال أوروبا (ديسمبر 2020)، وفي نهائي كأس فرنسا (مايو 2022). كل ذلك جعلها تفوض نفسها في المشهد التحكيمي الفرنسي والأوروبي.

بدورها، عرفت اليابانية يوشيمي ياماشيتا تطوراً مماثلاً في بلدها، لتصبح أول سيدة تدير مباراة في دوري أبطال آسيا في عام 2019. ويعد اختيارها ضمن الطاقم التحكيمي الميداني للمونديال خطوة أخرى لترسيخ مكانتها الاحترافية، وهي كافية لتجعلها تتخلى عن نشاطها كمدرسة لياقة.

أما الرواندية ساليما موكانسانجا، التي أضحت أول سيدة ستحكم مباريات كأس العالم، بعد أشهر من اختيارها كأول حكمة في كأس الأمم الأفريقية للرجال في بداية العام الجاري.

كما اختيرت كل من البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياز ميدينا والأميركية كاثرين نيسبيت ضمن قائمة الحكّام الــ66 المُساعدين للحكام المركزيين/الرئيسيين على أرضية الملعب.

تعد الأمريكية كاترين نيسبيت (32 عامًا) أول امرأة تختار حكماً رسمياً في مباراة تأهيلية لكأس العالم عن قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. من جهتها، تقول البرازيلية نويزا باك (37 عاماً)، التي أمضت طفولتها في ملاعب كرة القدم: “كأس العالم هي القمة بالنسبة لأي حكم ولا يختلف الأمر بالنسبة لي”. أما المكسيكية كارين دياز (38 عاماً).