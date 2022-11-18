مونديال قطر 2022: انطلاق أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى قطر الأحد الوشيك

تسيير ست رحلات مباشرة بين تل أبيب والدوحة وست رحلات مباشرة ذهابًا وإيابًا"، وسيعلن عن ثلاث رحلات قريبا

سيبدأ مشجعو كرة القدم الإسرائيليون في رحلة مباشرة من مطار بن غوريون إلى قطر صباح الأحد الوشيك لنقل آلاف الإسرائيليين في ست رحلات، وفقًا لما ذكرته شركة النقل القبرصية"توس ايرويز" المشغلة للمسار، و"من المتوقع ان تتلقى الشركة القبرصية، الاثنين الوشيك ترخيصا لتشغيل ثلاث رحلات أخرى".

وقال مسؤول في "توس ايرويز" لوكالة فرانس برس إن "الشركة تلقت موافقة من هيئة الطيران المدني القطرية، اليوم الجمعة، لتسيير ست رحلات مباشرة بين تل أبيب والدوحة وست رحلات مباشرة ذهابًا وإيابًا"، وتابع "الرحلة الأولى ستغادر مطار بن غوريون صباح الأحد الوشيك"، مضيفا أن "الرحلات المباشرة لن تستمر بعد انتهاء كأس العالم في 18 ديسمبر/كانون الأول المثبل"

وكانت "الفيفا" قد قالت الأسبوع المنصرم، إن "قطر وافقت على رحلات مباشرة خاصة لكنها لم تستطع تقديم تفاصيل، حيث تقدم "توس ايرويز" ومقرها لارنكا رحلات مع توقف في قبرص"

وقالت مصادر دبلوماسية إن أكثر من 10 آلاف مشجع السلطة الفلسطينية وإسرائيل حصلوا على تذاكر للدورة التي تستمر 29 يوما وتبدأ الأحد 20 نوفمبر/تشرين الجاري.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد، قد أجرى مكالمة هاتفية، بداية هذا الأسبوع، مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حسب ما علمت i24NEWS.

تأتي المكالمة بعد وصول الآلاف من مشجعي كرة القدم الى الدولة الخليجية بعد الاتفاقية التاريخية الموقعة بين البلدين لفتح مكتب ديبلوماسي في الدوحة خلال فترة مباريات كأس العالم المونديال، كما ورد لأول مرة في i24NEWS، وسيقدم هذا المكتب خدمات قنصلية للإسرائيليين المتواجدين في قطر لحضور المونديال.