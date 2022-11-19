رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: مشجعو كأس العالم يمكنهم البقاء على قيد الحياة دون "بيرة"

وأشار جياني إنفانتينو، إلى أن "الضجة التي حدثت في هذه المسألة بسبب أن قطر دولة مسلمة".

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم السبت، بخصوص قرار حظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في استادات كأس العالم ومحيطها في قطر، إن "مشجعي كأس العالم يمكنهم البقاء على قيد الحياة لمدة 3 ساعات في اليوم دون (البيرة)".

وأضاف جياني إنفانتينو، في مؤتمره الصحفي الافتتاحي في الدوحة، "أعتقد بشكل شخصي أنه إذا لم تستطع شرب البيرة لمدة 3 أو 4 ساعات في اليوم، فستعيش"، مؤكدا "ينطبق الشيء نفسه في فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإسكتلندا".

وأشار جياني إنفانتينو، إلى أن "الضجة التي حدثت في هذه المسألة بسبب أن قطر دولة مسلمة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قد أعلن عن قرار بمنع بيع المشروبات الكحولية داخل وحول الملاعب خلال نهائيات كأس العالم 2022.

وأضاف الفيفا في بيان على موقعه الإلكتروني، أن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصورا فقط بمناطق المشجعين مع "إزالة مراكز بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر"، مؤكدا أن القرار جاء بعد مناقشات مع السلطات القطرية.

ويقام مونديال كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وتقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين منتخب قطر ونظيره الإكوادور على ملعب "البيت" يوم 20 نوفمبر، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.