ذكريات مونديالية 2006: اختطفني لهب النهائيات من عرس ابن عمي الغالي

اختطفتني أضواء مراسيم افتتاح نهائيات كأس العالم، لتمنعني من مشاهدة زفاف أقرب الناس عليّ

في اليوم الـ 158 من ربيعي العاشر عام 2006، صباح يوم الجمعة، الأجواء حارة جدًا والسماء تلامسها أشعة الشمس الحارقة، استيقظت باكرًا على غير العادة ليوم الجمعة، ليس استعدادًا لحفلة زفاف أبناء العمومة، وإنما تجهيز صالون المنزل لمشاهدة المباراة الأولى من كأس العالم والذي كُنا قد انتظرناه شهور عدة على أحّر من الجمر، وسط رفرفة أعلام الدول المشاركة في شوارع مدينتنا، لعلّ أكثرها انتشارًا كان العلم الإيطالي ويليه العلم الألماني.

PASCAL PAVANI / AFP (من اليسار) المهاجم الإيطالي فيليبو إنزاجي ، المهاجم الإيطالي ألبرتو جيلاردينو ، المهاجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو ، والمهاجم الإيطالي لوكا توني يحتفلون بالكأس بعد المباراة النهائية لكأس العالم 2006 بين إيطاليا وفرنسا ، 09 يوليو 2006 في ملعب برلين. فازت إيطاليا بكأس العالم لكرة القدم 2006 بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح.

مع تقدّم الساعات نحو فترة المساء، تبدأ أولى أغاني حفل الزفاف لأبناء العم، وسط اختفاء آثاري من ساحات القاعة، فقد اختطفتني أضواء مراسيم افتتاح نهائيات كأس العالم، لتمنعني من مشاهدة زفاف أقرب الناس عليّ، فسرعان ما أن أطلق حكم المباراة سافرة البداية حتى انهالت الأهداف واحد تلو الآخر بين الماكينات الألمانية ومنتخب كوستا ريكا، فمع كل هدف، كان الفرح ينطلق نحو العاصمة برلين، وأكاد أنسى أفراح العائلة تحت أسقف القاعة.

وسرعان ما انتهت مباراة الافتتاح بنتيجة 4-2 لصالح المانيا، حتى تسابقت مع سرعة الصوت نحو حفل الزفاف والذي أشرف على الانتهاء، تسلّلت بين كراسي الحاضرين، حتى وصلت إلى منطقة تعج بالمشاركين، حتى يظن أفراد العائلة أنني هنا منذ ساعات.

مرّت الأيام الأربع الأولى حتى اجتمعنا أفراد العائلة على كنبة وفرشتين، لنشاهد ممثلينا العرب في هذه البطولة، فمنا من شجّع المنتخب التونسي، ومنا من شجّع المنتخب السعودي، ولكننا اجتمعنا على رأي واحد أن يخرج أحد المنتخبين بـ 3 نقاط حتى يقترب من التأهل إلى المرحلة المقبلة، ولكن هذه الآمال تبدّدت بعد مرور 90 دقيقة من وقت المباراة، فقد أطلقت الحكم صافرة النهاية معلنًا نهاية المباراة بنتيجة 2-2 لتبدأ مرحلة الأعصاب حول مصير المنتخبات العربية خلال المباريتين القادمتين مع إسبانيا وأوكرانيا.

بعد مغادرة المنتخبات العربية أرضية البطولة، بدأ كل فرد من أفراد العائلة بتشجيع منتخبه المفضّل فمنا من شجّع المنتخب الإيطالي ومنا من شجّع منتخب الديوك الفرنسية، حتى وصلت لحظة الحسم في نصف نهائي البطولة.

وسادات تلتقطها أيادي راجفة، ودخان السجائر يملئ الأجزاء العلوية من الغرفة، أجواء متوتّرة تكاد تخطف قلب أحدنا، ليلتين متتاليتين على هذا المنوال حتى انتهت 210 دقائق من الارتباك، خصوصًا لحظة تخطّي المنتخب الإيطالي للمنتخب الألماني في اللحظات الأخيرة من نصف النهائي، ليتأهل نصف أفراد العائلة إلى نهائي البطولة.

تخطّى المنتخبان الإيطالي والفرنسي مرحلة نصف النهائي، دخلنا إلى مرحلة أعصاب جديدة مدتها 4 أيام بانتظار المباراة النهائية، 96 ساعة من الترقّب والإعداد، سيارات الشبان بالعشرات تجوب شوارع مدينتنا، ترفرف من شبابيكها أعلام المنتخبين، يخرج أهالي الأحياء الملتصقة على أسطح المنازل وتبدأ هتافات التشجيع مترافقة بالتصفيقات والصافرات.

يوم الحسم، صباح الجمعة التاسع من تموز عام 2006، استيقظت العائلة بتوقيت واحد، وكأننا ضبطناها موحّدين في رؤوسنا، مرّت الساعات وكأنها أيام بسرعة بطيئة، قمنا بتلوين وجوهنا بألوان منتخباتنا، حتى اقتربت ساعة الصفر.

ODD ANDERSEN / AFP أهدر المهاجم الفرنسي ديفيد تريزيجيه ركلة جزاء ضد الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون خلال مباراة كرة القدم النهائية لكأس العالم 2006 إيطاليا ضد فرنسا ، 09 يوليو 2006 في ملعب برلين. فازت إيطاليا بكأس العالم لكرة القدم 2006 بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح.

عمّ الهدوء المتوتر بين أرجاء الحيطان الأربعة، ولم يمر سوى 7 دقائق، حتى أشعل المنتخب الفرنسي شباك المنتخب الإيطالي من ضربة جزاء بأقدام الأسطورة زين الدين زيدان، تفجّرت أفراح نصف أفراد العائلة، وخيّم توتّر أشدّ على النصف الآخر لمدة 12 دقيقة، حتى تفجّرت أفراح النصف الآخر من العائلة وعادت ملامح التوتر على مشجعي الديوك الفرنسية من أبناء عائلتي، واستمر الحال على هذه الأجواء حتى الوصول إلى ضربات الجزاء.

دقائق مرعبة عشناها، 9 ضربات جزاء بين المنتخبين، حصل فيها الطليان على 5 منها، فبين بكاء الفرح والأحزان ثارت الأجواء داخل المنزل الصغير، مشجعي المنتخب الفرنسي فرّوا إلى فراش النوم والدموع تلاحق عيونهم، أما القسم الآخر فظل على أفراحه حتى الصباح، أفراح سرعان ما تبدّدت خلال أيام قليلة، فلم نكن نتوقع ما سيحدث بعد نحو 5 أيام من حربٍ تدميرية، سُمّيت بحرب تموز.