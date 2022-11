الملياردير إيلون ماسك يؤكد أن منصة "تويتر" ستقدم أفضل تغطية لافتتاح مونديال قطر

أكد الملياردير إيلون ماسك، أن منصة "تويتر" ستقدم أفضل تغطية لمباراة افتتاحية مونديال قطر التي تجمع بين البلد المضيف والإكوادور.

وقال إيلون ماسك صاحب الموقع، أمس الجمعة، في تغريدة له: "أول مباراة في كأس العالم يوم الأحد! شاهد على تويتر للحصول على أفضل تغطية وتعليق في الوقت الفعلي".