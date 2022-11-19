الملياردير إيلون ماسك يؤكد أن منصة "تويتر" ستقدم أفضل تغطية لافتتاح مونديال قطر

إيلون ماسك "أول مباراة في كأس العالم يوم الأحد! شاهد على تويتر للحصول على أفضل تغطية وتعليق في الوقت الفعلي"

أكد الملياردير إيلون ماسك، أن منصة "تويتر" ستقدم أفضل تغطية لمباراة افتتاحية مونديال قطر التي تجمع بين البلد المضيف والإكوادور.

وقال إيلون ماسك صاحب الموقع، أمس الجمعة، في تغريدة له: "أول مباراة في كأس العالم يوم الأحد! شاهد على تويتر للحصول على أفضل تغطية وتعليق في الوقت الفعلي".

https://twitter.com/i/web/status/1593727662228283393 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وبحسب وسائل إعلام نقلت عن مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أن حفل الافتتاح سيشهد عروضاً متميزة، حيث من المقرر أن يشارك عدد من النجوم العالميين؛ مثل الكوري جونج كوك عضو فريق البوب "بي تي إس"، وبلاك آيد بيز، وروبي وليامز، ومن العالم العربي ميريام فارس ولطيفة، حسب موقع الخليج أون لاين.

كما تقرر أن تنقل فعاليات حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 بشكل مجاني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري للبطولة، وذلك ضمن 22 مباراة تقرر بثهم بدون تشفير في المنطقة العربية.