الفنانة اللبنانية ميريام فارس و الأميركية نيكي ميناج و الكولومبي مالوما يطلقون أغنية رسمية لمونديال قطر

وتم إصدار الأغنية كجزء من الموسيقى التصويرية الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لكأس العالم 2022.

شاركت المغنية اللبنانية ميريام فارس، ونجمة الهيب هوب الأميركية نيكي ميناج مع المغني والشاعر الكولومبي مالوما، في الإضافة الأحدث إلى الموسيقى التصويرية الرسمية لكأس العالم 2022 في قطر.

وشملت أغنية "توكا تاكا" التي تم الكشف عنها أمس الجمعة، 3 لغات، الإنكليزية والإسبانية والعربية، ويشارك مالوما وميريام فارس في افتتاح مهرجان "فيفا" للجماهير في الدوحة، غدا الأحد.

وتم إصدار الأغنية كجزء من الموسيقى التصويرية الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لكأس العالم 2022.

Mark Ralston (AFP) نيكي ميناج

وتُعتبر أغنية "توكا تاكا" الموسيقى التصويرية الرسمية الخامسة للبطولة بعد أغنية "Light The Sky"، وأغنية "هيّا هيّا" (Better Together)، وأغنية "ارحبوا"، ومقطع The World is Yours to Take.