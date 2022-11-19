كأس العالم 2022: دعم عربي لقطر قبل انطلاق المونديال، وتدحديّات كبيرة

كأس العالم 2022: قطر تتهيأ لاطلاق المونديال وسط تحديات كبيرة

أعلنت بعض الدول العربية من خلال عدة بيانات صادرة عنها اليوم الوقوف بجانب دولة قطر الشقيقة ودعمها ضد الحملة الموجهة ضدها من قبل بعض الدول الغربية والتي تطالب بعدم أحقية الدولة القطرية في حق إستضافة كأس العالم <

ومن جانبه قال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان له، إنه "بمناسبة قرب انطلاق كأس العالم قطر 2022 في دولة قطر الشقيقة، في العشرين من الشهر الجاري فإن دولة الكويت تعرب عن وقوفها ومساندتها ودعمها لدولة قطر في استضافتها لهذا التجمع الرياضي العالمي الكبير".

وفي السودان أعربت وزارة الخارجية عن مساندة جمهورية السودان الشقيقة ودعمها لدولة قطر في استضافتها لهذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، الذي ينظم لأول مرة في المنطقة العربية.

وأعلنت دولة الجزائر وقوفها ودعمها لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم قطر 2022، والثقة التامة في قدرتها على تنظيم طبعة متميزة لهذه التظاهرة العالمية، ورفض المجلس لحملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تطالها.

ومنذ الإعلان عن فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم 2010، تبدل حال هذا البلد بشكل كبير، ربما أسرع مما كان يتوقعه القطريون أنفسهم، إذ أكد لنا مواطن قطري أن المونديال ساهم في "التعجيل بوتيرة تطوير البنية التحتية" في البلاد.