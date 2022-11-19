ذكريات مونديالية 1998: أوجعتنا ضربة جزاء بنهاية المباراة بعد نسفها حظوظ أسود الأطلس بالتأهل

تسمرنا أمام التلفاز بانتظار بارقة الأمل بالفوز في المباراة أملا بتأهل المنتخب للدور الثاني

أتذكر صيف سنة 1998 و كأنه أمس كان الحديث مع أصدقائي يقتصر على أمرين كيف نقضي إجازة الصيف وكيف سيكون أداء المنتخب المغربي في كأس العالم

لم تكن القرعة رحيمة بأسود الأطلس في كل مشاركاتهم المونديالية ودورة فرنسا لم تخرج عن هذه القاعدة في مواجهة المنتخب البرازيلي بطل النسخة السابقة ومنتخب النرويج المرعب بهدافه فلو والمنتخب الأسكتلندي الذي يعج بلاعبي المروري الإنجليزي الممتاز.

Gerard CERLES / AFP المهاجم المغربي عبد الجليل حدّة يمسك بقبضته بعد أن سجل المهاجم صلاح الدين بصير في 23 يونيو على ملعب جيفروي غيشارد في سانت إتيان بوسط فرنسا ، خلال مباراة الدور الثالث للمجموعة الأولى من كأس العالم 1998 بين اسكتلندا والمغرب.

لكن بالنسبة لنا لم يكن الأمر مرعبا إلى هذا الحد فقد كان لنا منتخب قوي جدا الأفضل إفريقيا وعربيا ،وصل لدورة فرنسا وهو يحتل المركز الثالث عشر عالميا ،منتخب يعج بالنجوم بداية ببصير الهداف حيث كانت مدرجات كل الملاعب تهتف بصوت واحد مع دخول لصلاح لأرضية الملعب ( بصير،بصير هو هو ) كان رفقة المنتخب المغربي الفنان مصطفى حجي صاحب التمريرات الساحرة و المقصية الخالدة في شباك المنتخب المصري بدون أن ننسى العملاق كاماتشو الذي يحرق الأخضر واليابس في طريقه للشباك.

جلسنا أمام التلفاز في إنتظار اول مباراة رفقة اخي وجيراننا ودقات قلوبنا تتسارع ارتدينا اقمصة المنتخب و حملنا الأعلام المغربية.

إستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بمواجهة المنتخب النرويجي الذي كان مرشحا للذهاب بعيدا في البطولة مع مرور الدقائق بدأ الأسود يكشرون عن أنيابهم وبدأنا نؤمن أنه من الممكن إطاحة النرويج وثمن كل هذا الهدف الرائع لمصطفى حجي في شباك النرويج فبدأت الأفراح تمكن المنتخب النرويجي من التعديل لكن عبر نيران صديقة تمكن المنتخب المغربي من التقدم مرة أخرى في النتيجة عبر كاماتشو ليعود النرويج من جديد لإنقاذ نفسه من هزيمة محققة لتنتهي المباراة بالتعادل هدفين في كل شبكة.

PATRICK KOVARIK / AFP حارس المرمى المغربي إدريس بن زكري (وسط) يحرف كرة 23 يونيو في ملعب جيفروي غيشارد في سانت إتيان ، وسط فرنسا ، خلال مباراة الدور الثالث للمجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم 1998 بين اسكتلندا والمغرب

تنفسنا الصعداء وبدأنا في أستوديو المقهى بالتحليل والحديث عن مباراة البرازيل.

حظوظ المنتخب المغربي للتأهل للدور الثاني بقيت قائمة لكن المواجهة الثانية هي الأصعب في المجموعة ضد منتخب السامبا بقيادة الظاهرة رونالدو البرازيلي بعد سنوات من هذا المونديال تحدثت مرارا مع لاعبي المنتخب المغربي أنذاك وقالو بإجماع أن المنتخب البرازيلي آنذاك كان مرعبا حاول المغاربة المقاومة في بداية المباراة لكن سرعان ما تمكن البرازيليون من السيطرة وإنتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف للاشيء.

Omar TORRES / AFP يواجه المهاجم المغربي صلاح الدين بصير (وسط) المدافع النرويجي دان إيجن (يسار) ولاعب الوسط أويفيند ليوناردسن (يمين) في 10 يونيو خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى لكأس العالم لكرة القدم 1998 في ملعب موسون في مونبلييه. سجل إيجن في الدقيقة 61 ليعادل النتيجة النهائية 2-2.

ومع ذلك بقيت حظوظ المنتخب المغربي قائمة في التأهل للدور الثاني شرط الفوز على المنتخب الأسكتلندي وإنتظار فوز البرازيل على النرويج كلنا كنا امل في منتخبنا في لاعبينا في مغربنا الذي توقفت فيه الحركة تماما مع إنطلاق هذه المواجهة تسمر الجميع أمام شاشات التلفاز في البيوت والمقاهي وحتى في المحلات دعوات الأمهات وأصواتنا كانت تعلو السماء و كل يتمنى الغيث للمرور للدور الثاني وإعادة ملحمة مونديال 86 وبداية الغيث كان هدف بصير وبدأنا بالصراخ إلى حد الجنون أذكر أنني رفعت صديقي الذي كان اضخم مني مرتين بدون شعور فرحتنا كانت هستيرية مع ذلك كان على المنتخب أن يبقى حذرا من التعديل فكان الهدف الثاني للمنتخب و المسجل كاماتشو إنطلقت الأفراح بإقتراب الفوز وكانت رصاصة الرحمة من رجل بصير ثلاثية في مرمى اسكتلندا فوز ساحق للأسود تمت المهمة بنجاح في إنتظار نهاية مباراة النرويج والبرازيل التعادل فقط يأهل المنتخب المغربي بدأ الترقب والكل يشجع البرازيل ،المباراة متعادلة بهدف في كل شبكة للمنتخبين نتيجة تأهل المغرب والبرازيل للدور الثاني..

وفجأة حدث ما لم يكن بالحسبان

ضربة جزاء للمنتخب النرويجي في آخر انفاس المواجهة فاز المنتخب النرويجي بالمباراة وتبخرت أحلامنا جميعا أصبحت الدموع تذرف بحرقة ، ظلمنا ، أتذكر مشاهد اللاعبين المغاربة الذين كانو يرقصون فرحا بالتأهل و فجأة يصدمون بنبأ الإقصاء ،مرارة قاسية بعد نهاية المباراة كانت حالة إنهيار عام للاعبين والجماهير ،صمت رهيب لكن سرعان ما كسره المشجعون بتصفيقاتهم وقولهم جميعا (فعلا خرجتم من كأس العالم من الدور الأول لكن خرجتم مرفوعي الرأس).