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يوميات مونديالية : الآلاف من عشاق الكرة الإسرائيليين وصلوا الدوحة رغم عدم مشاركة منتخبهم

Adham Habiballah,Doha

موفد i24NEWS في الدوحة لنقل كافة التطورات حول مونديال قطر 2022

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مشجعو قطر يرقصون في سوق واقف بالدوحة في 19 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
CHANDAN KHANNA / AFPمشجعو قطر يرقصون في سوق واقف بالدوحة في 19 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

ساعات تفصلنا عن صافرة البداية، ترقب لأول مباراة تجمع المنتخب القطري بمنتخب الأكوادور.

فيما تزينها أعلام الدول إلى جانب اللون العنابي في كل مكان، يتوافد عشرات الآلاف من المشجعين إلى دولة قطر المستضيفة لكأس العالم 2022 .

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الآلاف من الإسرائيليين حطّوا في الدوحة في حضور لافت رغم عدم مشاركة منتخبهم في العرس الكروي، قرابة عشرين ألف إسرائيلي في قطر بحسب التوقعات سيتابعون المونديال على أرض عربية رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وقطر . 

عند هبوط الطائرات في قطر وعند دخول المشجعين إلى قاعة مطار الدوحة منحت الدولة شريحة لاسلكية مجانية للوافدين إليها كجزء من الخدمة خلال كأس العالم .

هذه هي مشجعة تونسية ترقص بالعلم، على أرض قطر وتحلم أن يرقص منتخبها على الملعب مع تشجيع قوي من الجالية التونسية الحاضرة بقوة في قطر، أكثر من 30 ألف تونسي يقيمون هنا في قطر .

adham habiballah/i24NEWS
adham habiballah/i24NEWSمشجعة تونسية في مونديال قطر 19/11/2022

ساعات تفصلنا عن صافرة البداية، ترقب لأول مباراة تجمع المنتخب القطري بمنتخب الأكوادور.

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