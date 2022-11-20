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قطر : وصول قادة وزعماء الدول للدوحة لحضور افتتاح مونديال 2022

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دخان من الألعاب النارية شوهد فوق الملعب في حفل الافتتاح قبل كأس العالم ، مباراة كرة القدم للمجموعة الأولى بين قطر والإكوادور في استاد البيت في الخور ، الأحد 20 نوفمبر 2022
(AP Photo/Natacha Pisarenko)دخان من الألعاب النارية شوهد فوق الملعب في حفل الافتتاح قبل كأس العالم ، مباراة كرة القدم للمجموعة الأولى بين قطر والإكوادور في استاد البيت في الخور ، الأحد 20 نوفمبر 2022

ستقام اليوم أولى مباريات البطولة بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"

استقبلت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، عدد من قادة وزعماء الدول لحضور حفل افتتاح بطولة نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

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وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له، إلى الدوحة، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني وزير الدولة القطرية، ومصطفى كوكصو سفير أنقرة لدى البلاد.

https://twitter.com/i/web/status/1594328001390551043

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بدوره، وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى الدوحة، وكان نائب أمير دولة قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، في مقدمة مستقبليه.

https://twitter.com/i/web/status/1594103180626989069

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وفي نفس السياق، استقبل عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد وصوله للعاصمة القطرية، ويرافق ملك الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وعدد من الوزراء".

https://twitter.com/i/web/status/1594330274451836930

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وفي نفس السياق، أكدت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، وصول محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، والوفد المرافق له، إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم، حيث تقدم نائب أمير قطر بإستقباله.

https://twitter.com/i/web/status/1594331467957485568

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كما وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إضافة إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الدولة الخليجية.

كما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، والرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس الرواندي بول كاغامي، ونظيره السنغالي ماكي سال، وصلا  إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.

https://twitter.com/i/web/status/1594197966918934531

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وستقام اليوم أولى مباريات البطولة بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت"، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

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