قطر تبهر العالم بحفل افتتاح مونديال 2022 وتخسر أمام منتخب الإكوادور

ألقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، كلمة على هامش حفل الافتتاح، رحب خلالها بالجماهير من العالم أجمع

إنتهت مباراة افتتاح كأس العالم 2022، المقامة على ستاد البيت مساء اليوم الأحد.، بتقدم المنتخب الإكوادوري على المنتخب القطري، بهدفين دون رد تحت أنظار 60 ألف متفرج.

(AP Photo/Manu Fernandez) كيفن رودريغيز، وزميله خوسيه سيفوينتس يحتفل بفوزه على قطر 2-0 في مباراة كرة قدم ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم على ملعب البيت، قطر ، الأحد ، 20 نوفمبر ، 2022.

وعرفت النسخة 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم المنظمة في قطر، التي انطلقت اليوم الأحد، حفل افتتاح مبهر، حيث إنطلق الحفل بمجموعة من الاستعراضات الراقصة التي أشعلت حماس الجماهير، وسبقها فقرة غنائية من التراث.

وشهد حفل الافتتاح عرضا خاصا لتميمة البطولة التي تطايرت في الهواء على أنغام الموسيقى، وبعدها ألقى النجم السينمائي الشهير مورجان فريمان كلمة رفقة الشاب القطري غانم المفتاح، سفير النوايا الحسنة في قطر، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

كما عرف الحفل عرضا لأغاني بطولات كأس العالم السابقة، أعقبه عرض أغنية متعددة اللغات مع مشاركة المغني الكوري الشهير جونجكوك.

MANAN VATSYAYANA / AFP تقدم تميمة قطر 2022 لعيب خلال حفل الافتتاح قبل مباراة قطر 2022 في المجموعة الأولى لكرة القدم بين قطر والإكوادور على استاد البيت في الخور ، شمال الدوحة ، قطر ، في 20 نوفمبر 2022.

وتم بث فيلم تسجيلي لمجموعة من شباب يلعبون كرة القدم في الهواء الطلق بمشاركة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني خلال فترة شبابه، وظهر الأمير حمد في مقصورة إستاد البيت ووقع على القميص الذي ارتداه قبل عقود.

وفي هذا السياق، ألقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، كلمة على هامش حفل الافتتاح، رحب خلالها بالجماهير من العالم أجمع، بصرف النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم.

ODD ANDERSEN / AFP الممثل الأمريكي مورجان فريمان (يسار) والقطري اليوتيوب غانم المفتاح يحضران حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور في استاد البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022 .

وقال أمير قطر أن "بلاده بذلت مجهودا مضنيا في سبيل تنظيم واحدة من أنجح البطولات في تاريخ كأس العالم"، معربا عن أمله في أن "يشهد العالم أجمع مهرجانا كرويا مبهرا على أرض الدوحة".

KARIM JAAFAR / AFP المغني الكوري الجنوبي جونغ كوك (يسار) يؤدي خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على استاد البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.

وحضر حفل الافتتاح حضور العديد من الشخصيات البارزة، في مقدمتها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بجانب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).