قطر تبهر العالم بحفل افتتاح مونديال 2022 وتخسر أمام منتخب الإكوادور
ألقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، كلمة على هامش حفل الافتتاح، رحب خلالها بالجماهير من العالم أجمع
إنتهت مباراة افتتاح كأس العالم 2022، المقامة على ستاد البيت مساء اليوم الأحد.، بتقدم المنتخب الإكوادوري على المنتخب القطري، بهدفين دون رد تحت أنظار 60 ألف متفرج.
وعرفت النسخة 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم المنظمة في قطر، التي انطلقت اليوم الأحد، حفل افتتاح مبهر، حيث إنطلق الحفل بمجموعة من الاستعراضات الراقصة التي أشعلت حماس الجماهير، وسبقها فقرة غنائية من التراث.
وشهد حفل الافتتاح عرضا خاصا لتميمة البطولة التي تطايرت في الهواء على أنغام الموسيقى، وبعدها ألقى النجم السينمائي الشهير مورجان فريمان كلمة رفقة الشاب القطري غانم المفتاح، سفير النوايا الحسنة في قطر، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
كما عرف الحفل عرضا لأغاني بطولات كأس العالم السابقة، أعقبه عرض أغنية متعددة اللغات مع مشاركة المغني الكوري الشهير جونجكوك.
وتم بث فيلم تسجيلي لمجموعة من شباب يلعبون كرة القدم في الهواء الطلق بمشاركة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني خلال فترة شبابه، وظهر الأمير حمد في مقصورة إستاد البيت ووقع على القميص الذي ارتداه قبل عقود.
وفي هذا السياق، ألقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، كلمة على هامش حفل الافتتاح، رحب خلالها بالجماهير من العالم أجمع، بصرف النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم.
وقال أمير قطر أن "بلاده بذلت مجهودا مضنيا في سبيل تنظيم واحدة من أنجح البطولات في تاريخ كأس العالم"، معربا عن أمله في أن "يشهد العالم أجمع مهرجانا كرويا مبهرا على أرض الدوحة".
وحضر حفل الافتتاح حضور العديد من الشخصيات البارزة، في مقدمتها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بجانب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).