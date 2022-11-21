اليوم الثاني لانطلاق بطولة المونديال في قطر وبلينكن يحضر لتشجيع فريق بلاده

يصل بلينكن إلى قطر الإثنين في زيارة تستمر يومين للمشاركة في الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري السنوي الخامس

يستعد عشاق الكرة لمتابعة مباريات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم الإثنين، بعد أن قدمت قطر أروع المشاهد الاحتفالية بانطلاق العرس الكروي الذي جذب إليه عشرات آلاف المشجعين من كافة أنحاء العالم من بينهم جمهور الكرة الإسرائيلي.

ولعل الحدث الأبرز أمس هو خسارة الفريق القطري المباراة أمام الند من الإكوادور بنتيجة 2:0 لتصبح قطر أول بلد مستضيف للبطولة يخسر المباراة الافتتاحية.

يشار إلى أنه من المرتقب وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى قطر الإثنين في زيارة تستمر يومين للمشاركة في الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري السنوي الخامس وسيلتقي مسؤولين قطريين بارزين من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وفق بيان الوزارة.

وسيناقش الطرفان التعاون في مجال الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان والتغير المناخي وقضايا متعلقة بالاقتصاد والصحة.

وقالت وزارة الخارجية إنه "سيشجع فريق الرجال الوطني الأميركي في أول مبارياته في كأس العالم، خلال المواجهة بين الولايات المتحدة وويلز".

والمباراة هي ضمن المجموعة الثانية وستقام الإثنين على استاد أحمد بن علي.

مباريات الإثنين 21 نوفمبر: انجلترا ضد إيران بتمام الرابعة في ملعب خليفة الدولي، السنغال ضد هولندا بتمام الواحدة ظهرا في ملعب الثمامة، والولايات المتحدة ضد ويلز بتمام الثامنة مساء في ملعب أحمد بن علي.