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يوميات مونديالية: غياب لافت للمشجعيين الأوروبيين حتى اللحظة في مونديال قطر

Adham Habiballah,Doha

موفد i24NEWS في الدوحة لنقل كافة التطورات حول مونديال قطر 2022

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مشجعون وزوار يتجولون في شوارع الدوحة خلال فترة المونديال 20/11/2022
adham habiballah/i24NEWSمشجعون وزوار يتجولون في شوارع الدوحة خلال فترة المونديال 20/11/2022

ثمة من يرى أن إقامة البطولة في مثل هذا التوقيت تحديدا يمنع قطاع العاملين من مغادرة عملهم

يبرز غياب المشجعيين الأوروبيين عن مونديال قطر 2022 الذي انطلق أمس الأحد، في كل ركن وزاوية في العاصمة القطرية الدوحة.

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تجولت في اليوميين الأخيريين في أماكن تجمع الجماهير من الكرنيش حتى سوق واقف حتى سوق المدينة وبين أماكن تواجد المشجعيين، ولفت انتباهي غياب الاعلام الأوروبية والصيحات على مختلف لغاتها.

وبعد حديثي مع بعض المحللين المتواجدين هنا في الدوحة، برر الكثيرون منهم أسباب غياب الحضور الأوروبي بجوانب عدة : 

ثمة من يرى أن إقامة البطولة في مثل هذا التوقيت تحديدا يمنع قطاع العاملين من مغادرة عملهم، فهو توقيت لا يتناسب مع دوامهم الخاص .

Video poster

ودائما ما يكون صوت الجماهير الإنجليزي حاضرة وبقوة،  والبعض الآخر يرى أن عدم وجود الكحول هو أحد أسباب عدم تواجدهم بقوة في قطر.

اللون البرتقالي عادة ما يضيف نكهة وطعما خاصا في المونديال، غياب هولندي يراه البعض ذات طابع سياسي بسبب مقاطعة هولندا لقطر على خلفية انتهاكها لحقوق الانسان .

بين هذا وهذاك جالية تونسية وأعلام تونسية تجوب شوارع الدوحة كون أكثر من 50 الف عامل تونسي يعملون في قطر.

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