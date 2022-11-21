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رئيس شعبة المخابرات العسكرية: "إيران تفكر في الإضرار بكأس العالم في قطر"

i24news

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قال رئيس شعبة المخابرات في الجيش الإسرائيل ، اللواء أهارون حليوة ، اليوم في مؤتمر المعهد الوطني للإحصاء

قال رئيس شعبة المخابرات في الجيش الإسرائيل ، اللواء أهارون حليوة ، اليوم في مؤتمر المعهد الوطني للإحصاء في محادثة مع سلفه في المنص ، تامير هيمان، إن إيران تفكر في "التدخل" في مباريات المونديال في قطر.

 وأشار إلى الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في العالم، بما في ذلك إطلاق الطائرة بدون طيار التي ضربت سفينة يملكها عيدان عوفر، وقال إن "الإيرانيين يفكرون أيضًا في الوصول إلى مونديال قطر - و الشيء الوحيد الذي يوقفهم هو كيف سيكون رد فعل القطريين ".

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