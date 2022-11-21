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إحباط أول عملية تهريب مخدرات (حبوب الترامدول المخدرة ومادة الحشيش) خلال مونديال 2022

AFP

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مونديال 2022: مقرّ مراقبة "فريد" للتعامل مع الحوادث في الملاعب
Anne LEVASSEUR / AFPTV / AFPمونديال 2022: مقرّ مراقبة "فريد" للتعامل مع الحوادث في الملاعب

العقوبات المفروضة في قطر لحيازة المخدرات أو استهلاكها أو الاتجار بها قاسية جدا، وتشمل السجن لفترات طويلة

أعلنت السلطات القطرية، أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي، أحبطنـ اليوم الإثنين، تهريب حبوب الترامدول ومادة الحشيش المخدرة تزامنا مع بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم.

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وكتبت ادارة الجمارك على حسابها الرسمي على تويتر "أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي تهريب حبوب الترامدول ومادة الحشيش المخدرة".واضافت "اشتبه موظف الجمارك بأمتعة المسافر وعند تفتيشها تم العثور على عدد 1990 حبة من الترامدول وكذلك تم ضبط مادة الحشيش المخدرة التي بلغ وزنها 464,5 غراما".

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وصرح مسؤول قطري لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف هويته ان المسافر المعني الذي لم تقدم معلومات عنه، سيمثل أمام النيابة العامة، مشيرا إلى أن "العقوبات المفروضة في قطر لحيازة المخدرات أو استهلاكها أو الاتجار بها قاسية جدا، وتشمل السجن لفترات طويلة وغرامات باهظة وطرد الأجانب من البلاد".

وتستضيف دولة قطر الصارمة جدا في مكافحة عمليات تهريب المخدرات واستهلاكها، أول بطولة لكأس العالم في الشرق الأوسط منذ أمس الأحد، مع توقع زيارة أكثر من مليون شخص حتى المباراة النهائية في 18 كانون الاول/ديسمبر الوشيك.

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