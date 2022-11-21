بلينكين يصل إلى الدوحة للمشاركة في "الحوار الاستراتيجي القطري-الأميركي"وتشجيع منتخب بلاده

تأتي الزيارة مع استمرار التوترات الإقليمية وسط التقدم السريع لبرنامج إيران النووي والاحتجاجات التي تهز إيران.

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين إلى قطر، اليوم الاثنين، لقيادة محادثات حول إيران ومشاهدة مباراة منتخب بلاده في مونديال 2022، تأتي الزيارة مع استمرار التوترات الإقليمية وسط التقدم السريع لبرنامج إيران النووي والاحتجاجات التي تهز إيران.

وسيحضر بلينكين، وهو لاعب كرة قدم سابق، المباراة بين الولايات المتحدة وويلز، مساء الاثنين، على ملعب أحمد بن علي. كما سيجري محادثات دبلوماسية مهمة مع السلطات في قطر التي تشترك في حقل ضخم للغاز الطبيعي البحري مع طهران.

ومن جهته قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أتطلع لاستضافة صديقي بلينكن في الدوحة غداً، لافتتاح الدورة الخامسة من الحوار الاستراتيجي القطري-الأميركي".

وتأتي زيارة بلينكين لحضور اجتماعات الدورة الخامسة من الحوار الاستراتيجي القطري-الأميركي، التي تُعقد غداً الثلاثاء، حيث تستضيف قطر حوالي 8000 جندي أمريكي في قاعدة العديد الجوية العملاقة، والتي تعد المقر المتقدم للقيادة المركزية للجيش الأمريكي، وكانت القاعدة بمثابة عقدة حاسمة خلال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في عام 2021 وإجلاء المدنيين الأفغان.

وفي السياق قال مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية دانيال بنعيم ، قبل رحلة بلينكن: "قطر شريك مهم وثابت للولايات المتحدة ، والعلاقات بين الولايات المتحدة وقطر تزداد قوة" وأضاف: "لقد أحرزنا معًا تقدمًا كبيرًا في مجموعة من القضايا ، بما في ذلك تسهيل سفر الأفغان المعرضين للخطر إلى الولايات المتحدة ، وتعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع علاقات الاستثمار التجاري بين بلدينا".

إيران هي أحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة. ويقول خبراء منع انتشار الأسلحة النووية إن إيران لديها الآن ما يكفي من إمدادات اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، حيث تصر طهران على أن برنامجها سلمي.

وتعرف إيران احتجاجات استمرت لأشهر على وفاة الشابة مهسا أميني _(22 عاما) اثناء اعتقالها في وقت سابق من قبل فرقة الآداب في البلاد.