يوميات مونديالية: الطفل الهندي "المعجزة" محمد عاصم قصة انتصار على التحديات

الطفل محمد عاصم ولد بدون يدين لكن هذا لم يمنعه من تحقيق احلامه متغلبا على التحديات

التقى مراسلنا أدهم حبيب الله موفد i24NEWS الى قطر مع الطفل الهندي المعجزة محمد عاصم ذي الخمسة عشر عاما الملقب باسم عاصم فيليمانا والذي ينحدر من قرية فيليمانا في منطقة كوزيكود بالهند ، والذي رتل أمامه القرآن الكريم.

رغم ولادة محمد عاصم بدون يدين وإعاقة بنسبة 90 بالمئة في أطرافه ، وساقيه ايضا ضعيفة منذ الولادة، الا أنه يواصل طريقة للتغلب على التحديات التي يواجهها.

وعلى مدار السنوات الماضية خاض معركة طويلة مع حكومة ولايته للمطالبة بأمور أساسية من أهمها التعليم، كما تمكن عاصم من تعلم السباحة وسبح في نهر بيربار، بالقرب من معبد ألوفا ماهاديفا في ولاية كيرالا الهندية في ساعة واحدة في 27 يناير/كانون ثاني من هذا العام.

وتلقى عاصم تعليمه المنزلي للصفين الأول والثاني، وبعدها بدأ تطوير رغبته بالدراسة بفصل دراسي عادي مع أطفال في سنه، ولذلك قام والده بتسجيله في مدرسة فيليمانا أب، وهي المدرسة الحكومية الوحيدة في المنطقة. وتعلم الكتابة من خلال استخدام قدميه.

لكن بعد انهائه الصف السابع وجد نفسه في مأزق، نظرا لعدم وجود مدرسة ثانوية حكومية قريبه في منطقتة يمكنه الالتحاق بها ، وفي أعقاب ذلك خاض وعائلته معركة حول حقه بالتعليم الثانوي والتي نجح بالنهاية بالحصول عليه وترقية مدرسته وجعلها مدرسة ثانوية.

في حينه جمع محمد عاصم التوقيعات ولفت انتباه حكومة الولاية من خلال تغطية اعلامية لتحركه 450 كيلومترا على كرسي متحرك. وفاز عاصم بجائزة اليونيسف لإنجازات الأطفال في عام 2014 ، وتم تعيينه سفير العلامة التجارية للأطفال لجمعية الخدمات الخيرية في أنحاء كيرالا.

خلال خطاب محمد عاصم فيليمانا امام طلاب في زيارة الى الامارات العربية في شهر اذار /مارس الماضي قال أمام طلاب مدرسة الهلال الإنجليزية :"إن عجز الشخص يتطور عندما يخشى كل شيء. ولكن إذا كانت لدينا الشجاعة لمواجهة الحياة ، يصبح شخصا كاملا".

واضاف بحسب ما ورد في موقع "نيوز اكسبرس" إنه"إذا كان لدينا حلم ، يجب أن نكافح للوصول إلى الهدف. ولضمان أن يكون الأطفال ذوو القدرات المختلفة متساوين أيضا مع الآخرين، تم تأسيس مؤسسة عاصم لمساعدة الأطفال".

ويشار الى مؤسسة عاصم لمساعدة الأطفال تأسست عام 2021 بهدف توفير فرص متساوية لجميع الأطفال للنمو والنجاح خصوصا في مجال التعليم.