تقرير: صحف إيرانية تصف أعضاء المنتخب الإيراني بـ"عديمي الشرف"لعدم ترديدهم النشيد الوطني في مونديال 2022

شهدت الدوحة تنظيم عدد من المشجعين الإيرانيين وقفة احتجاجية ضد النظام مع ترديد شعارات مناهضة لعلي خامنئي

هاجمت الصحف الإيرانية الحكومية الصادرة، اليوم الثلاثاء، أعضاء المنتخب الإيراني لكرة القدم بعد خسارته الثقيلة الليلة المنصرمة أمام نظيره الإنجليزي بستة أهداف مقابل هدفين، وقالت: "أولئك الذين لم يغنوا النشيد الوطني يفتقرون إلى الشرف والحماس والغيرة الوطنية".

كما شهدت الدوحة تنظيم عدد من المشجعين الإيرانيين وقفة احتجاجية ضد النظام مع ترديد شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي وتطالب بالحرية للنساء والشعب المتظاهر.

ومن جهتها وصفت صحيفة "كيهان" الممولة من مكتب المرشد علي خامنئي، أعضاء المنتخب الإيراني بأنهم "عديمي الشرف" لعدم ترديدهم النشيد الوطني.

بدورها، قالت صحيفة "إيران" الحكومية، إنه "لم يكن تلاوة لاعبي كرة القدم للنشيد الوطني مشكلة إطلاقا"، مضيفة: "من الطبيعي أن كثيراً من الناس لا يرددون النشيد الوطني حتى في الاحتفالات السياسية الرسمية ويقفون بمفردهم".

من جانبها، علقت صحيفة "همشهري" التابعة للحكومة المحلية في طهران، على عدم ترديد النشيد الوطني من قبل المنتخب الإيراني، قائلة:"بعد فشل حملة جمع التوقيعات لطرد المنتخب من مونديال قطر، يعمل منظمو الحملة نفسها منذ فترة على مقاطعة النشيد الوطني". وأضافت: "بالتأكيد، لا داخل إيران ولا خارجها لا يريد أي من المواطنين مقاطعة النشيد الوطني حتى بين الجماعات المعارضة لنظام الجمهورية الإسلامية في الخارج".

وقال لاعب المنتخب الإيراني إحسان حاج صافي في حديث لصحف إيرانية عقب المباراة: "الأوضاع سيئة والشعب ليس سعيداً".فيما حلل أمير حسين ميراسماعيلي، الصحفي الرياضي الإيراني، المباراة الأولى لمنتخب إيران لكرة القدم في مونديال قطر 2022، قائلا: "لاعبي هذا الفريق شعروا بضغوط نفسية شديدة بسبب انتقاد الشعب لهم".

ويرى أمير حسين مير اسماعيلي في حديثه صحفي "أن المنتخب الإيراني ليس لديه ما يقوله في المباراة التي تعتبر أعنف هزيمة للمنتخب الإيراني في تاريخ كأس العالم، وبالإضافة إلى خطأ كارلوس كيروش فقد خسر أمام الأمة المحتجة في إيران".

وكانت السلطات الإيرانية، قد أغلقت صحيفة "جيهان سانات" الاقتصادية بعد توجيهها اتهامات إلى قوات الأمن على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع إخباري تابع للسلطة القضائية الثلاثاء. وذكر موقع "ميزان أونلاين" نقلا عن بيان صادر عن وزارة الثقافة أن "صحيفة جيهان سانات (عالم الصناعة) اليوميّة أُغلقت الإثنين بسبب انتهاكها قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي".

وكان المنتخب الإيراني لكرة القدم قد تلقى هزيمة ثقيلة في أول مشواره بمونديال قطر 2022، وهي الأشد قسوة في تاريخه بكأس العالم، بتلقيه ستة أهداف من المنتخب الإنجليزي لكرة القدم.