المنتخب التونسي يكتفي بالتعادل مع المنتخب الدنماركي في مونديال قطر 2022

شهدت مدرجات الملعب اكتساح اللون الأحمر وأعلام تونس وبدا أن فريق المدرب جلال القادري يلعب على أرضه

اكتفى المنتخب التونسي بالتعادل دون أهداف أمام المنتخب الدنمركي، اليوم الثلاثاء، بعد أداء حماسي بفضل الآلاف من جماهيرها الشغوفة في أولى جولات المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم في قطر2022.

وشهدت مدرجات الملعب اكتساح اللون الأحمر وأعلام تونس وبدا أن فريق المدرب جلال القادري يلعب على أرضه، لذا ضغط للهجوم في فترات طويلة بالمباراة أمام منافس رشحه كثيرون بأن يكون الحصان الأسود بالبطولة.

وألغي هدف لمهاجم المحترف في الدنمارك، تونس عصام الجبالي، بالشوط الأول بسبب التسلل، فيما أهدر عيسى ليدوني، لاعب الوسط، انفرادا بالحارس كاسبر شمايكل بغرابة في مطلع الشوط الثاني.

ومن جانبه، لم يواجه حارس تونس، أيمن دحمان، اختبارا صعبا قبل تسديدة كريستيان إريكسن القوية في الدقيقة 69 وحولها إلى ركلة ركنية ببراعة، فيما غاب تأثير إريكسن، العائد للعب في بطولة كبرى لأول مرة منذإصابته بأزمة قلبية في بطولة أوروبا 2020، وسط رقابة دفاعية محكمة.