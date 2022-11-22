ذكريات مونديالية 2006: هدف ايطالي حطم آمالي رؤية تذوق الشعب الألماني فرحة النصر

بعد خروج المنتخب الأرجنتيني، بدأت اشجع المنتخب الألماني وتواجدت بحينه في ألمانيا البلد المضيف للبطولة

عام 2006، مونديال كأس العالم بنسخته الثامنة عشرة يقام في المانيا، حدث عالمي من الدرجة الاولى، وبنفس العام، انا وامي وشقيقي وشقيقتي وهما يصغرانني سنا، نسافر الى المانيا الى مدينة شتوتجارت، والتي تسكن فيها عائلة والدتي وشقيقها وشقيقاتها، امي التي تزوجت في البلاد ، لكنها نشأت وترعرعت وتتلمذت في المانيا بعدما هاجر والداها الى المانيا

سفرنا كان حدثا عائليا رفيع المستوى ومثيرا للمشاعر، حللنا فيه ضيوفا على ألمانيا، وكان من باب الصدفة ان ألمانيا التي تستضيف بطولة العالم رفعت شعارا للمونديال " العالم ضيفا عند اصدقاء".

OLIVER LANG / AFP يبدو الحارس الألماني أوليفر كان حزينًا في نهاية مباراة كرة القدم في نصف نهائي كأس العالم 2006 بين ألمانيا وإيطاليا ، 4 يوليو / تموز 2006 في ملعب دورتموند. فازت إيطاليا 2-0 بعد الوقت الإضافي

من ايام الطفولة وأنا اشجع المنتخب الارجنتيني، الذي خرج من البطولة في دور ربع النهائي، احلامي الطفولية اهتزت وتهشمت وتناثرت ولكنها لم تتحطم، لانني نقلت اهتمامي وتعاطفي وصبيته على المنتخب الالماني.

"المانيا ستكون بطلة هذا المونديال" كنت احاول ان اهمس لذاتي بين الفينة والاخرى وكنت اصدق هواجسي واحلامي... لسبب وحيد ان ارى الشعب الالماني المضيف يذوق فرحة النصر والتتويج باللقب العالمي الاهم الذي تقدمه المستديرة ..

شاشات عملاقه وضعت في ساحات وباحات شوارع المانيا ... حتى في المراكز التجارية ... لمشاهدة المباريات ...

وكان طبعا لمباريات الدولة المضيفة نكهة خاصة ..احتفالات باهداف الماكينات الالمانية تهز الشوارع وشبابيك البيوت ..ومع اي نصر للمنتخب الالماني في دور المجموعات تقام اجتفالات حتى بزوغ الفجر ..

ARIS MESSINIS / AFP حارس المرمى الألماني ينس ليمان (يمين) يغوص عبثًا لأنه لا يستطيع إيقاف تسديدة للمدافع الإيطالي فابيو جروسو للهدف الأول في المباراة حيث شاهد لاعب خط الوسط الألماني ديفيد أودونكور (يسار) خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين ألمانيا وإيطاليا على ملعب دورتموند ، 04 يوليو 2006. فازت إيطاليا بالمباراة 2-0 في الوقت الإضافي.

منتخب المانيا الذي بدأت اتعاطف معه واجه منتخب ايطاليا في دور نصف النهائي

تحلقنا حول جهاز التلفزيون في بيت جدي في المانيا..

المانيا في مواجهة نارية أمام عدوتها الازلية ايطاليا والتي لم تنجح بتحقيق الفوز عليها في أي مباراة رسمية ... هذة المرة الشعور مختلف ... كل مواطن الماني او مهاجر إن كان تركيا او عربيا ..كرواتيا او حتى هنديا متيقن أن المانيا ستحقق فوزها الاول على الازوري ... (الزرق) وهو لقب المنتخب الايطالي ..

الكل متوقع ومتيقن أن كتيبة كلينسمان ستصل الى النهائي ..

جلست اشاهد واشجع ونسيت للحظات اني مشجع متعصب للأرجنتين التي اقصتها المانيا نفسها بركلات الترجيح بدور ربع النهائي ...

ولكن شيء ما داخلي جعلني اتمنى الفوز لألمانيا واتعاطف معها ...ومستغلا كراهيتي الكروية لإيطاليا وأسلوب ادائها على الساحرة المستديرة ورغبتي الحارقة بمشاهدة احتفال أصحاب الأرض.

"المانيا ستكون بطلة هذا المونديال" كنت احاول ان اهمس لذاتي بين الفينة والاخرى

تحلقنا حول جهاز التلفزيون في بيت جدي في المانيا،وكانت النتيجة متعادلة بدون اهداف حتى الدقيقة الـ89 رغم استحواذ منتخب المانيا على مجريات المباراه.

منتخب ايطاليا بواسطة لاعبه جروسو وبعد هجمة مرتدة يسجل هدفا لايطاليا، ان ما يميز الاسلوب الايطالي هو الخروج الى هجمات مرتدة بعد تمترس في الدفاع .

حدقنا في شاشة التلفزيون، وقد اصابنا الهلع وصعقنا مما شاهدنا، ولم نصدق ما وقعت عليه اعيننا، صمت ثقيل ران على كل من تواجد في غرفة الاستقبال، الأطراف تجمدت وكان من الصعب ان نستوعب ما جرى.

OLIVER LANG / AFP يبدو المدرب الألماني يورجن كلينسمان حزينًا في نهاية مباراة كرة القدم في نصف نهائي كأس العالم 2006 بين ألمانيا وإيطاليا ، 4 يوليو / تموز 2006 على ملعب دورتموند. فازت إيطاليا 2-0 بعد الوقت الإضافي.

كلينسمان المدرب الالماني شوهد وهو يلوح بيده تنشيطا وتشجيعا للاعبيه، كلينسمان المولود في شتوتجارت وكان لعائلته مخبز في شتوتچارت كان اهل والدتي يقتنون الخبز منه، كلينسمان منح بذلك قسطا من الأمل المتجدد .

استنتجنا من هنا ان الأمل ما زال معقودا، ولكن الضربة القاضية وقعت في الدقيقة الاخيرة من الوقت المضاف، الدقيقة 94 حيث نجح دل پييرو لاعب ايطاليا من تسجيل هدف ايطالي ثاني لتنتهي بذلك آمال منتخب المانيا ولتتفرقع احلامنا

بعد نحو عشر دقائق ونحن وسط ذهول مطلق سمعت اصوات تحطيم زجاج، سألت جدتي عن ذلك فاخبرتني ان الشعب الالماني بطبيعته في حال الخسارة يستشيط غضبا ويشرع لفيف من الشباب بالقاء الحجارة على الواجهات الزجاجية وذلك كنوع من تفريغ مشاعر الغضب على خروج المنتخب الالماني من البطولة.

المباراة النهائية في التاسع من يوليو /تموز 2006 جمعت بين منتخبي ايطاليا وفرنسا، ايطاليا فازت بالركلات الترجيحية 5-3 بعد التعادل بالوقتين الاصلي والإضافي 1-1.. تلك المباراة التي شهدت طرد نجم فرنسا، زين الدين زيدان، الذي نطح الايطالي ماركو ماتيرازي برأسه على صدره ردا على اهانات لفظية في مباراة شاهدها ما يربو على 715 مليون شخص في شتى اصقاع العالم.

وعودة الى نصف النهائي، بعد الخسارة غادرت المانيا المونديال مذمومة مكسورة وهو في بلادها ونحن بعد ذلك بيومين غادرنا المانيا عائدين الى بلادنا!