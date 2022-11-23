المنتخب الفرنسي يقلب الطاولة على الأسترالي ويحقق فوزه الأول في كأس العالم 2022

فاجأ المنتخب الأسترالي أبطال العالم عندما افتتح اللاعب غودوين التسجيل في الدقيقة 9 من عمر المباراة

​​​افتتحت فرنسا أمس الثلاثاء مشوارها في كأس العالم "فيفا" قطر 2022 بفوز كبير على أستراليا 4-1 ضمن المرحلة الأولى من مباريات المجموعة 4.

وفاجأ المنتخب الأسترالي أبطال العالم عندما افتتح اللاعب غودوين التسجيل في الدقيقة 9 من عمر المباراة، لتنظر فرنسا حتى الدقيقة 27 لتحقق التعدل بفضل اللاعب رابيو قبل أن يضيف جيرو هدف التقدم بعدها بـ 5 دقائق.

بدوره سجّل النجم كيليان مبابي، الهدف الثالث بعد أن عانده الحظ في عدة مناسبات (68)، قبل أن يهدي بنفسه كرة الهدف الرابع لجيرو (71)، حسب موقع بين ان سبورت.

وتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة برصيد 3 نقاط متقدم على فريق تونس والدنمارك بعد تعادلهما دون أهداف (نقطة لكل منهما)

فيما أصبحت استراليا في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.