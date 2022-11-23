يوميات مونديالية: نظام المواصلات بالدوحة يساهم بنجاح البطولة

المواصلات العامة في قطر من العوامل الهامة في نجاح البطولة الدولية

نظام المواصلات في قطر يساهم في نجاح البطولة وتنقل المشجعين بين الملاعب المختلفة .

لم تخف الجماهير دهشتها وإعجابها من نظام المواصلات التي توفره دولة قطر في كأس العالم .

شبكة النقل "المترو" وحافلات النقل يقدمان نموذجا في نقل الركاب بين المحطات المختلفة ، وهي خدمة مجانية لكل حاملي بطاقة هيا .

مواطن مصري يدعى محمد أشار خلال حديثه معنا حول الموضوع إلى أن نظام المواصلات من أفضل ما يكون حتى الآن ، إذ يقوم المنظمون بمساعدة المشجعين وتقديم المعلومات لهم وتفوير الخدمة من أجل وصولهم إلى الأماكن المطلوبة .

الآلاف من الحراس والمنظمين والعاملين يتواجدون في أماكن المواصلات العامة ، يوجهون حركة المشاة وهم دليل كل مسافر يبحث عن تجاه يبغاه في الدوحة ، واللافت أيضا هو كمية اللافتات الموجودة في كل مكان مع أسماء تساهم في إيصال المعلومة ومكان التواجد .

عندما تدخل المترو وكأنك تدخل إلى صالون البيت ، وسائل راحة ومقاعد تحمل اللون العنابي وطراز عربي يزين تلك المقاعد .

وتستمع الجماهير العريية بسماع لغتها في نظام المواصلات ، حتى على اللافتات فإن العربية جزء أساسي في نظام قطر.

خدمات المترو متاحة في كافة أيام الأسبوع من السادسة صباحا وحتى الثالثة مساء، وتسير القطارات كل ثلاث دقائق.

كما تتعدد وسائل النقل المتوجهة الى وسط العاصمة الدوحة والى مهرجان المشجعين، إضافة الى المترو، هناك سيارات الأجرة وأوبر وكريم، وحافلات النقل السريع من وإلى الاستادات، كما خصصت أربعة مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة.