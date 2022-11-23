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يوميات مونديالية: نظام المواصلات بالدوحة يساهم بنجاح البطولة

Hiba Zoabi

دقيقة 1
موفدنا في الدوحة أدهم حبيب الله يستقل المترو 22/11/2022
adham habiballah/i24NEWSموفدنا في الدوحة أدهم حبيب الله يستقل المترو 22/11/2022

المواصلات العامة في قطر من العوامل الهامة في نجاح البطولة الدولية

نظام المواصلات في قطر يساهم في نجاح البطولة وتنقل المشجعين بين الملاعب المختلفة .

Video poster

لم تخف الجماهير دهشتها وإعجابها من نظام المواصلات التي توفره دولة قطر في كأس العالم . 

شبكة النقل "المترو" وحافلات النقل يقدمان نموذجا في نقل الركاب بين المحطات المختلفة ، وهي خدمة مجانية لكل حاملي بطاقة هيا . 

مواطن مصري يدعى محمد أشار خلال حديثه معنا حول الموضوع إلى أن نظام المواصلات من أفضل ما يكون حتى الآن ، إذ يقوم المنظمون بمساعدة المشجعين وتقديم المعلومات لهم وتفوير الخدمة من أجل وصولهم إلى الأماكن المطلوبة . 

الآلاف من الحراس والمنظمين والعاملين يتواجدون في أماكن المواصلات العامة ، يوجهون حركة المشاة وهم دليل كل مسافر يبحث عن تجاه يبغاه في الدوحة ، واللافت أيضا هو كمية اللافتات الموجودة في كل مكان مع أسماء تساهم في إيصال المعلومة ومكان التواجد . 

عندما تدخل المترو وكأنك تدخل إلى صالون البيت ، وسائل راحة ومقاعد تحمل اللون العنابي وطراز عربي يزين تلك المقاعد . 

وتستمع الجماهير العريية بسماع لغتها في نظام المواصلات ، حتى على اللافتات فإن العربية جزء أساسي في نظام قطر. 

خدمات المترو متاحة في كافة أيام الأسبوع من السادسة صباحا وحتى الثالثة مساء، وتسير القطارات كل ثلاث دقائق. 

كما تتعدد وسائل النقل المتوجهة الى وسط العاصمة الدوحة والى مهرجان المشجعين، إضافة الى المترو، هناك سيارات الأجرة وأوبر وكريم، وحافلات النقل السريع من وإلى الاستادات، كما خصصت أربعة مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة. 

 

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