مونديال 2022: المنتخب المغربي يتعادل مع المنتخب الكرواتي في أول مباراة له

المنتخب المغربي توجه بـ 5 تسديدات غير مؤطرة تجاه مرمى الكرواتيين، وتبادل الفريق 216 تمريرة

انتهت المباراة الأولى للمنتخب المغربي أمام المنتخب الكرواتي، في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، اليوم الأربعاء، لحساب منافسات المجموعة السادسة، بنتيجة التعادل 0-0، ليكون بهذا قد حصل كل طرف على نقطة واحدة.

وفي السياق قال الناحب المغربي وليد الركراكي،"كرواتيا يملكون خط وسط رائعا، ركضوا كثيرا ولديهم نوعية فنية مميزة، احترمناهم كثيرا في بعض الفترات، لعبنا بقوة وتعبنا في النهاية".وأضاف: "أشكر اللاعبين، لقد أظهرنا أننا فريق جيد، يجب أن نتابع العمل، ولدينا 4 أيام للتعافي قبل مباراة بلجيكا".

من جانبه، قال نجم المنتخب المغربي نايف أكرد، لقناة "الكأس": "لسنا سعداء بالتعادل، لكننا حققنا نقطة إيجابية أمام وصيف بطل العالم، الذي يضم بين صفوفه العديد من الأسلحة القوية وتمكنا من مجاراته"وأضاف: "لم يكن لدينا استحواذ كبيرة على الكرة في المباراة، لكننا تفوقنا في المواجهات الثنائية، المباراة حسمتها بعض التفاصيل الصغيرة، ونشكر الجماهير على الدعم في المدرجات".

وكانت بداية المبارة متعثرة من طرف المغاربة عقب صافرة الانطلاقة، حيث اتسمت أولى الدقائق بفقدان السيطرة على الكرة وعدم فرض السيطرة على وسط الميدان، إضافة إلى الإخفاق في منع أكثر من تمريرة كرواتية نحو مرمى الحارس المغربي ياسين بونو.

وعاد المنتخب المغربي بعد ذلك يضبط إيقاع المواجهة بمحاولة السيطرة على الكرة من الدقيقة 7، حيث شن هجمات منظمة في اتجاه شباك منتخب كرواتيا، وممارسة ضغط متقدم على دفاع الخصم لإجباره على التعامل مع الكرة في مساحات ضيقة.

(AP Photo/Darko Vojinovic) يتنافس المغربي رومان سايس والكرواتي نيكولا فلاسيتش على الكرة خلال مباراة المجموعة السادسة في كأس العالم لكرة القدم بين المغرب وكرواتيا على ملعب البيت في الخور بقطر ، الأربعاء 23 نوفمبر 2022.

وبحسب بيانات إحصائية بعد نهاية الشوط الأول، تبين أن المنتخب المغربي توجه بـ 5 تسديدات غير مؤطرة تجاه مرمى الكرواتيين، وتبادل الفريق 216 تمريرة بنسبة دقة تصل إلى 81%، زيادة على اقتناص 6 أخطاء من الخصم، والاستحواذ على الكرة في 41% من الدقائق الـ45 الأولى.

ويعتبر هذا التعادل السادس لـ"أسود الأطلس" في مشاركتهم السادسة في النهائيات، مقابل فوزين وتسع هزائم.

(AP Photo/Thanassis Stavrakis) الكرواتي ديان لوفرين ، يسار ، يتنافس على الكرة مع المغربي عبد الرزاق حمدالله خلال مباراة المجموعة السادسة في كأس العالم لكرة القدم بين المغرب وكرواتيا ، على ملعب البيت في الخور ، قطر ، الأربعاء 23 نوفمبر 2022

يذكر أن الجولة الثانية من منافسات المجموعة المونديالية 6 ستشهد مواجهة بين المغرب وبلجيكا ضمن الجولة الثانية، الأحد المقبل، بينما سيلاقي المنتخب المغربي المنتخب الكندي، خلال الجولة الثالثة، بحلول الخميس من الأسبوع القادم.