مونديال 2022: إسبانيا تسحق كوستاريكا 0/7

هي أعرض نتيجة مسجلة لحد الآن في هذه النسخة من مونديال 2022، والأسوأ في تاريخ مشاركات كوستاريكا في المونديال.

حقق منتخب إسبانيا فوزا كاسحا على نظيره كوستاريكا، بسبعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022 ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، متقدما بفارق النقاط على اليابان.

افتتحت إسبانيا مهرجان أهدافها بتسديدة أرضية للاعب أولمو، في الدقيقة 11 من عمر المباراة ليواصل الإسبان سيطرتهم بتسجيل الهدف الثاني فيالدقيقة 21 بواسطة نجم ريال مدريد، ماركو أسينسيو، ثم الثالث من ركلة الجزاء، حولها بنجاح اللاعب فيران توريس، في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الإسباني بثلاثية نظيفة.

خلال الشوط الثاني أضافت إسبانيا رابع الأهداف، بواسطة لاعب برشلونة، فيران توريس، في الدقيقة 54، و الخامس عن طريق غافي في الدقيقة 74، ثم السادس عن طريق كارلوس سولير في الدقيقة 90، قبل أن يختتم موراتا مهرجان الأهداف في الدقيقة 93، موقعا على الهدف السابع.

لتنتهي المباراة بفوز حامل لقب نسخة 2010 بسباعية نظيفة، وهي أعرض نتيجة مسجلة لحد الآن في هذه النسخة من المونديال، والأسوأ في تاريخ مشاركات كوستاريكا في المونديال.

بهذا الانتصار، يتصدر المنتخب الإسباني صدارة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، متقدما بفارق النقاط على اليابان، الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل، وانتصر في وقت سابق على ألمانيا بهدفين دون رد.