يوميات مونديالية: قطر تنظم بطولة بمستوى عالمي بوجهة نظر عربية

لا تزال قطر في اليوم الخامس من كأس العالم تقدم صورة جميلة على الرغم من محاولات وسائل إعلام غربية انتقاد البلد

لا تزال قطر، في اليوم الخامس من كأس العالم، تقدم صورة جميلة على الرغم من محاولات وسائل إعلام غربية وإسرائيلية تحجيم وانتقاد البلد العربي في زوايا يصفها بعض المقيميين، على أنها حملة ضد الشرق.

هنا في سوق واقف أحد الأماكن الشعبية في قطر، التقيت بمواطن لبناني يقيم في قطر أشار إلى أن البطولة تقدم صورة جميلة للعالم بعيون عربية وأن الجماهير اللاتينية انبهرت بتنظيم البطولة، حتى اللحظة.

بالأمس حين انتهيت من العمل عند الساعة 20:00 في ملعب البيت المقام في منطقة الخور التي تبعد قرابة 50 دقيقة عن الدوحة، لم تكن وسائل المواصلات تعمل، ولم أملك وسيلة للعودة في تلك الساعة إلى مكان إقامتي في منطقة المدينة سينترال.

لكن الخدمة التي يقدمها سكان البلد كان كفيلة في إيجاد الحلول وتقديم المساعدة، ما إن وقفت على طرف الرصيف وإذا بسائق يقدم لي الخدمة وينقلني إلى محطة الميترو القريبة.

سعيد من لبنان أجاب على سؤالي فيما إذا كانت الدولة أعطت الأوامر والتعليمات للسكان والمقيميين في تقديم الخدمة: كلا، كلا فهذه من عادات العرب تقديم المساعدة والخدمة للضيف في بلادنا.

قبل عدة أيام، قرأت كتاب العرب بوجهة نظر يابانية للباحث الياباني نوبوأكي نوتاهارا صدمت لواقع العرب الذي يتعلق بالانطباعات العربية، لكن قطر تقدم للعالم نسخة بوجهة نظر عربية.