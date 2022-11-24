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مونديال 2022: تعادل سلبي للأوروغواي أمام كوريا الجنوبية

i24news

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لاعبو أوروغواي في نهاية مباراة كأس العالم للمجموعة H لكرة القدم بين أوروغواي وكوريا الجنوبية، على استاد المدينة التعليمية في الريان، قطر، الخميس 24 نوفمبر 2022.
AP Photo/Frank Augsteinلاعبو أوروغواي في نهاية مباراة كأس العالم للمجموعة H لكرة القدم بين أوروغواي وكوريا الجنوبية، على استاد المدينة التعليمية في الريان، قطر، الخميس 24 نوفمبر 2022.

منتخب الأوروغواي يتعادل مع نظيره الكوري الجنوبي سلباً في المونديال

انتهت مواجهة أوروغواي وكوريا الجنوبية، الخميس، في استاد "المدينة التعليمية"،  بالتعادل السلبي في افتتاح منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

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عرفت المباراة في شوطها الأول أفضلية في التحرك ونسبة الاستحواذ لصالح المنتخب الكوري الذي اعتمد على الكرات الأرضية القصيرة في محاولة لاختراق دفاعات الأوروغواي دون خطورة حقيقية.

بالمقابل كان "السيليستي" منتهجا أسلوب لعب التحضير من الخلف وإرسال الكرات الطولية إلى مناطق الخصم، الأمر الذي مهد لتشكيل تهديد كبير في مناطق الكوريين بمحاولات من فريدريكو فالفيردي وداروين نونيز.

نونيز جرب مباغتة المرمى الكوري بتسديدة بعيدة مرت قوية بجانب القائم الأيسر، أتبعه البديل إدينسون كافاني برأسية لم تقلق أبدا الحارس كيم سيونغ جيو، قبل أن يصوب فالفيردي قذيفة كروية ردها القائم الأيمن مرة أخرى.

بهذا نال كل منتخب نقطة قبل المواجهة الثانية التي ستجمع البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو مع غانا القادمة إلى المونديال القطري بتشكيلة قوية مُدججة بالنجوم.

وفي نفس المجموعة، يواجه منتخب البرتغال المدجج بالنجوم، منتخب غانا، الذي يعد "الحلقة الأضعف" في المجموعة الأخيرة بالمونديال.

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