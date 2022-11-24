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مونديال 2022: البرازيل تحصد ثلاث نقط على حساب صربيا وتتزعم المجموعة

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سجل المهاجم البرازيلي ريتشارليسون الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة قطر 2022 في المجموعة السابعة لكرة القدم بين البرازيل وصربيا على ملعب لوسيل في لوسيل شمال الدوحة في 24 نوفمبر 2022.
Giuseppe CACACE / AFPسجل المهاجم البرازيلي ريتشارليسون الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة قطر 2022 في المجموعة السابعة لكرة القدم بين البرازيل وصربيا على ملعب لوسيل في لوسيل شمال الدوحة في 24 نوفمبر 2022.

مونديال 2022: البرازيل تحصد ثلاث نقط على حساب صربيا وتتزعم المجموعة

حقق المنتخب البرازيلي المباراة ثلاثة نقط بفوزه على نظيره الصربي 0/2  برسم مونديال قطر 2022، حيث  تألق اللاعبريشارليسون  بعد أن سجل هدفين في الدقيقتين 62 و74 من الشوط الثاني ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن سويسرا، الفائزة على الكاميرون بهدف نظيف.

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وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وبدا واضحًا وجود نوع من أنواع العجز الهجومي لمنتخب البرازيل، عزز آمال صربيا في الخروج ولو بنقطة على الأقل.

وبعد الفوز على صربيا، سيواجه منتخب البرازيل منتخب سويسرا، الإثنين الوشيك وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القدس.

البرازيل - 3 نقاط ، سويسرا - 3 نقاط، الكاميرون - بدون نقاط ،صربيا - بدون نقاط

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