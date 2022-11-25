مونديال 2022: السنغال يعمق جراح قطر بانتصاره 1/3

مونديال 2022: السينغال يعمق جراح قطر بانتصاره 3/1

عمق منتخب السنغال جراح نظيره القطري بعد فوزه عليه بـ 1/3 وهي الخصارة الثانية التي يتعرض لها اصحاب الأرض أمام الإكوادور، بهدفين دون رد، في المقابل كان السنغال قد انهزم أمام هولندا بهدفين دون رد ضمن بطولة كأس العالم قطر 2022.

وفي المجموعة نفسها، تتجه الأنظار إلى قمة أوروبية أميركية لاتينية من العيار الثقيل، ستجمع بين هولندا والإكوادور، أبرز المرشحين للتأهل للدور الثاني.

وشهدت منطقة استاد "الثمامة" في قطر، حماسا كبيرا من المشجعين والجماهير القطرية، قبيل انطلاق مباراة المنتخبين القطري والسنغالي، ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم.وشهدت أطراف الملعب تجمعات للجماهير القطرية، وعروض تراثية للعرضة القطرية (رقص تقليدي)، بحسب مراسل الأناضول.