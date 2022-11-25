مونديال 2022: رسميا المنتخب القطري أول المودعين للمسابقة

أصبحت قطر ثاني منتخب منظم يودع المونديال الذي يقام على أرضه، من دور المجموعات، بعد جنوب إفريقيا 2010

بعد تعادل منتخب هولندا مع نظيره الأكوادوري 1/1، مساء اليوم الجمعة، أصبح المنتخب القطري أول المنتخبات التي تودع المونديال بشكل رسمي، حيث تعرضت لهزيمة ثانية في المونديال،على يد السنغال، بنتيجة 1-3.

وبهذا تصبح قطر ثاني منتخب منظم يودع المونديال الذي يقام على أرضه، من دور المجموعات، بعد جنوب إفريقيا التي فشلت بالتأهل في 2010، ويعني أن مباراتها الأخيرة بالمجموعة أمام هولندا ستكون "تحصيل حاصل".

ويأتي منتخب السنغال ثالثا برصيد 3 نقاط، ويمتلك فرصة أخيرة للتأهل حال انتصر على الإكوادور في الجولة الختامية، فيما يحتل المنتخب القطري المركز الأخير بصفر نقطة.