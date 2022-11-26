مونديال 2022: تونس تخسر أمام أستراليا وتُعقد حظها في التأهل

ظهر المنتخب التونسي بمستوى سيئ مُغاير تماماً عن الذي قُدم أمام منتخب الدنمارك

خسر المنتخب التونسي أمام منتخب أستراليا، اليوم السبت، بهدف نظيف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2022، لتتعقد مهمة التأهل إلى الدور الثاني كثيراً، خصوصاً مع خوض المواجهة الأخيرة ضد بطل العالم فرنسا. بحسب ما نشر موقع بي ان سبورت الرياضي.

ظهر المنتخب التونسي بمستوى سيئ مُغاير تماماً عن الذي قُدم أمام منتخب الدنمارك ومنذ الدقائق الأولى وسجل الهدف الأول من كرة عرضية مباغتة تابعها المهاجم، ميتشيل ديوك، برأسه نحو الشباك مباشرةً. وجاء الهدف إثر كرة عرضية مررها عزيز بيهيش، من الجانب الأيسر ليحولها ديوك، برأسه في الزاوية اليسرى لـ أيمن دحمان، حارس تونس.

وتأتي المباراة في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات فرنسا، ‌الدنمارك، ‌أستراليا وتونس.وتقام بطولة كأس العالم حاليا في قطر بمشاركة 32 منتخبا، وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتحظى البطولة بمتابعة كبيرة من الجماهير العربية، باعتبارها أول بطولة تقام في دولة عربية ومسلمة.