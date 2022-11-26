مونديال 2022: بولندا تهزم السعودية وتشعل المجموعة الثالثة

السعودية تخسر صدارة المجموعة لبولندا

تمكن منتخب بولندا من التفوق على نظيره السعودي بهدفين دون رد، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

وكان المنتخب السعودي غير محظوظ خلال مواجهة رفاق "روبيرت ليفاندوفسكي"، الذي سجل اليوم أول أهدافه في بطولات كأس العالم في شباك الحارس "محمد العويس".

البولنديون تقدموا بالهدف الأول في الدقيقة 40، عن طريق متوسط ميدان نادي نابولي "بيتور زيلينسكي"، مستغلاً صناعة من نجم البارسا "روبيرت ليفاندوفسكي". كما تمكن اللاعب روبرت ليفاندوفسكي من الاستفادة من خطأ دفاعي للاعبي المنتخب السعودي ليعزز تقدم بولندا بالهدف الثاني في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 45، أهدر سالم الدوسري ركلة جزاء مستحقة لصالح السعودية أمام بولندا. وبهذا يرتفع رصيد المنتخب البولندي إلى 4 نقاط، فيما يتجمد رصيد المنتخب السعودي إلى 3 نقاط، بانتظار نتيجة المواجهة الثانية، التي ستجمع الليلة منتخبي الأرجنتين والمكسيك ، على استاد لوسيل.