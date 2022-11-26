مونديال 2022: فرنسا تهزم الدنمارك وتضمن مكانًا في دور الـ16

مبابي يسجل هدفين في انتصار فرنسا على الدنمارك

حقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره الدنماركي في المباراة التي جمعت بينهما في ختام مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العالم.

المباراة انتهت بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن كاد الفريق الدنماركي أن يخرج بنقطة من المواجهة التي أقيمت على ملعب 974 بالدوحة.

سيطرت فرنسا على المباراة بكل شكل ممكن خلال الشوط الأول منها وأهدر كيليان مبابي فرصة لا تضيع قبل أن يعود مع بداية الشوط الثاني ويسجل من صناع تيو هيرنانديز.