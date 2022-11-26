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مونديال 2022: فرنسا تهزم الدنمارك وتضمن مكانًا في دور الـ16

i24news

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يحتفل الفرنسي كيليان مبابي بتسجيل هدفه الافتتاحي لفريقه ضد الدنمارك خلال مباراة كرة قدم في المجموعة الرابعة في كأس العالم على ملعب 974 في الدوحة ، قطر ، السبت 26 نوفمبر 2022
AP Photo/Martin Meissnerيحتفل الفرنسي كيليان مبابي بتسجيل هدفه الافتتاحي لفريقه ضد الدنمارك خلال مباراة كرة قدم في المجموعة الرابعة في كأس العالم على ملعب 974 في الدوحة ، قطر ، السبت 26 نوفمبر 2022

مبابي يسجل هدفين في انتصار فرنسا على الدنمارك

حقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره الدنماركي في المباراة التي جمعت بينهما في ختام مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العالم.

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المباراة انتهت بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن كاد الفريق الدنماركي أن يخرج بنقطة من المواجهة التي أقيمت على ملعب 974 بالدوحة.

سيطرت فرنسا على المباراة بكل شكل ممكن خلال الشوط الأول منها وأهدر كيليان مبابي فرصة لا تضيع قبل أن يعود مع بداية الشوط الثاني ويسجل من صناع تيو هيرنانديز.

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